日圓彈升！匯價飆上0.2101　4銀行新款現鈔後天到貨

▲日本睽違20年發行新鈔，4國銀後天舖貨。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑩欣／台北報導

日圓換匯變貴了，今（15）日台灣銀行日圓現鈔賣出價一度升破0.21元，來到0.2101元，為1個月最差換匯價。另外，兆豐銀、一銀、合庫銀、台銀等4家銀行預計新版日圓現鈔可在後天（17日）到貨，不過初期配售量不多，換鈔可能要碰運氣。

匯銀主管表示，由於美元走弱，加上日本央行可能趁勢進場干預，加上新台幣兌美元走貶等多重因素下，今天日圓換匯價與上周相較，確實不美麗。

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日圓現鈔換匯價雖然不甜，但話題不斷，包括兆豐銀行、第一銀行、合庫銀行、台灣銀行今日都表示，預計周三新版日圓現鈔就會到貨，只是數量可能不多，因此，在分行能否換得到，還要看配送作業安排，無法確定。

第一銀行指出，北、中、南三區部分分行本周三起將會有新版日圓現鈔到貨，但分行舊版日圓現鈔庫存若未消化，加進新鈔空間有限。

星展銀行今日經濟展望記者會，集團資深經濟學家馬鐵英表示，日圓「合理價」應在140左右，預期日本銀行將在第四季、10月宣布升息1碼，屆時也將推升日圓匯價。

日圓今年持續走弱，上周匯價多次摜破160大關，但到12日突然急升至157左右，市場多預期政府干預所致。馬鐵英指出，日圓匯價至年底有望來到150的水準，明年底可望升至140。