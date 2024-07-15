「毛小孩概念股」萬達寵物8月轉上櫃　未來目標展店250間

▲萬達寵物執行長李俊廣（右）、副執行長羅至玄（左）。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

「毛小孩概念股」萬達寵物（6968）去年8月底以每股45元登錄興櫃，預計今年8月中旬將轉為上櫃，萬達寵物執行長李俊廣表示，今年營收有望更勝去年，目前全台店數約117家，預計全年可展店15家，長期目標會朝250店邁進。

萬達寵物2023年營收為25.43億元，稅後淨利為0.83億元，EPS為2.17元。今年Q1營收為7.09億元，稅後淨利為0.37億元，EPS為0.92元，累計上半年營收為13.95億元，年增13.24％。目前實體店在營收占比為83.6％、數位營收占比16.4％。

[廣告]請繼續往下閱讀...

萬達寵物實收資本額為3.99億元，旗下有包括「寵物公園」、「凱朵寵物」、「貓狗隊長」、「毛孩市集」等品牌，李俊廣指出，目前在全台有117家直營門市，今年上半年已開出3家店，下半年預計再開出12家店，未來將會持續加快展店速度，長期目標要達到250家門店。

李俊廣說，目前寵物公園的店型以中型店居多，大約占比7成，大型店面比較不好找，目前約只有10家店，其餘小型店則大多集中在雙北地區；其中，有逾80家複合店含有美容服務，住宿服務也有少數店有，但因為住宿有明顯淡旺季，因此目前並不會朝這方向擴大發展。

李俊廣也提到，萬達寵物旗下品牌眾多，積極發展OMO虛實整合，以商品結合線上實現雲端場域，以顧問式銷售服務贏得顧客信賴，以客戶潛在需求出發，提供公司同仁一年超過350小時的教育訓練課程，新手也會先到既有門市培養技能，有機會才會調到新門市服務，未來門市系統也會逐步導入AI，讓內部流程更優化，提升服務銷率。

萬達寵物自去年8月底以每股45元登錄興櫃後，近1年來股價最高站上99元，今日股價開高走高，在興櫃終場收94元，上漲0.71元或0.76％，均價為93.83元。