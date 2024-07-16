川普遇刺！美股概念股能源、金融類股先反應　科技股黯淡

▲美國前總統川普13日出席賓州造勢活動遇襲。（圖／達志影像／美聯社）



文／碎念女子萬萬歲 Murmur Girl

今天（15日）是美國金融市場在週末川普遇刺之後的首個交易日，由於在川普遇刺之後，市場投資人普遍認為川普當選的機率大幅提升，因此金融市場也提早反應。

首先從總體經濟面，過去川普執政的主軸是「減稅」、「貿易保護主義（關稅）」、「財政擴張」，預期在同樣的主軸下，所謂的「川普概念股」包含能源、金融類股率先反應，而尤其是川普持有的媒體母公司DJT（Trump Media & Technology Group Corp）收盤更是大漲31.37％，雖然盤後回降了10％左右，但單日漲幅仍然非常驚人。

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然而在貿易保護主義下，科技股相對顯得黯淡，先從四大指數來看：道瓊+0.53%、標普+0.28%、納斯達克指數+0.40%、費城半導體指數+0.04%；台積電ADR-1.14%、Nvidia-0.62%、AMD-0.98%等都相對弱勢。晶片股反應可以從先前川普的態度看出，在保護主義下川普希望這些企業是能夠在美國生產製造、創造國內就業機會的。

不過以台積電來說，在美國設廠進度未有明顯進展，並且也不時傳出美國與台灣工作文化差異，讓美國勞動者不滿於在台積電工作，目前短期股價反應，女子覺得大概算是投資市場初步對先前共和黨政府態度的初步動向，接下來親西方跟親中俄的貿易冷戰還是長期的關鍵（畢竟美國????????需要晶片，供應鏈也不可能單方面說斷就斷）。

至於特別女子覺得可以觀察的是Tesla，過去Tesla的利潤在中國電動車削價競爭中，也不得不採取同樣手段，特別還有產能是留在中國。但是在川普勝選機率提高之下，Tesla上漲了1.78%。另一方面，加拿大總理跟隨著西歐國家的表態，也公開發聲，指出2001年中國加入WTO後，利用廉價的勞動力大量傾銷對當地就業、經濟市場的長期影響，不僅呼籲各國要注意，甚至直接指出當年中國加入WTO正確性的質疑，如果親美陣營開始對廉價傾銷的中國電動車都採取關稅措施，那麼Tesla獲利可能有正面幫助的。

雖然這些都已經是過去式、已經發生的事實，而且西方國家在這段過程當中當然也不是沒有獲得好處。但是在新冷戰時代，以美國、中俄為首的兩方，勢必各國仍然要面對，而無法持續採取曖昧的經貿策略。

回到債券跟匯率市場來看，投資人預期川普當選的貿易保護主義會減稅，因此反映在債券市場上，如果減稅會帶來財政缺口，那政府需要發行更多債券供給填補，這可能提升美債殖利率，這點也確實反映在昨天的美債行情上；而如果減稅能夠成功刺激經濟成長，那美元是有機會走強的，然而過去川普的執政是以壓低美元匯率來增強美國出口，因此川普當選對美元匯率的影響女子認為還是需要更長時間觀察。

最後女子想再提一下債券市場，由於美國大選在十月，雖然可能成為Fed利率決策的變數，市場雖然先反映了債券殖利率上升的可能性，不過「降息」仍然是Fed看美國整體經濟狀況調控的，以目前來看，雖然短期川普遇刺後反映了債券殖利率上升，但長期還是要回到Fed的決策。

本文由《碎念女子萬萬歲 Murmur Girl》授權提供。