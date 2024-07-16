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買股月賺10萬！她想躺平遭婆婆嗆「後悔兒子娶妳」…連尪都不挺

許多人都希望可以躺平，盡快財富自由。（示意圖／翻攝Pexels）

▲原PO每月有10萬元的被動收入，婆家卻嫌棄她年紀輕輕不工作沒出息。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

許多人都希望能盡快財富自由，就可躺平享受生活。不過一名人妻分享表示，幸運繼承家裡的遺產，平均每月10萬收入，想躺平在家，結果卻被婆婆嗆沒出息、後悔讓兒子娶她，讓她相當難過。

讓名人妻在Dcard以「因為沒有穩定的工作婆婆很討厭我 但想躺平了」為題發文，表示去年剛從一所頂大碩士畢業，因為家人生病的緣故沒有馬上踏入職場，沒多久後家人病逝，處理一些瑣碎的身後事後不久，在一些長輩習俗的考量下和老公結婚了，而在家人過世之後，才得知繼承了一筆不小的財產，全部拿去放美債，入帳30萬，之後平均每月10萬元收入。

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人妻透露，過程中都有持續丟履歷，不過都石沉大海，因此萌生了想要躺平的念頭，後來先去補習班當鐘點老師，「我內心真的覺得雖然自己現在賺得沒有進園區多，但已經夠支出自己和家庭所需的開銷了。」

人妻指出，上周末回婆家時，被問什麼時候能離開補習班，誠實回答了每個月包含股市的1個月收入，也說工時彈性，能有這樣的收入覺得已經足夠了，結果婆婆很不開心。婆婆嗆，去考公務員或國營也好，年紀輕輕就那麼沒出息，「後悔讓我兒子娶妳。」

人妻嘆，聽完真的覺得很難過，「一直沒有表達意見的先生竟然說，其實他也覺得我應該要去找穩定的工作，就算是薪水不高的行政職也沒有關係，我真的還不能躺平嗎？」

貼文一出引起討論，不少人都為原PO抱不平，「婆婆不知道現在有多少人是賺錢存股，等哪天可以不用上班」、「有錢還不趕快躺平，我好羨慕你啊」、「工作是為了賺錢，既然已經有被動收入的話，為什麼還一定要有正職呢」。

不過也有網友認為「有工作比較好，比較不會跟社會脫節，可以找輕鬆的行政職，就當去交朋友」、「也許他們的用意是希望你有規律的生活」、「可以躺平啊，但會很無聊，久了會有點憂鬱」。

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關鍵字： Dcard周刊王

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