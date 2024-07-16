新青安違規被拔　哀嘆「3優惠沒了」每月多還逾2萬

▲賞屋示意照，非當事人。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳瑩欣／台北報導

財政部嚴查新版青年安心成家優惠貸款違約非自住情形，揪出1502件違規戶，其中有1332戶轉租也一併「打回原形」，行庫主管表示，一旦失去青安優惠貸款，利率調高、成數下降、還款年限都縮短，有民眾大嘆「3優貸沒了」，貸款千萬每月還款金額瞬間多出逾2萬元。

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▲新青安貸款衝擊試算，可點圖放大。（資料來源：各行庫、內政部房貸試算平台；製表/ETtoday新聞雲）

行庫主管表示，新青安優貸取消後，貸款要重新議定條件，新版青年安心成家房貸授信上限1000萬元，利率為1.775%、寬限期長期5年，借款期限最長可達40年；一般銀行房貸雖可依還款能力評估給予1000萬元貸款額，但利率會升為2.5%、寬限期只能有1年、借款年限則會縮水成20年，成數也從8成降為7成。

依照內政部房貸試算、行庫優惠貸款利率試算平台估算，若遭到取消新青安資格，貸款千萬的人在寬限期滿後每月還款金額高達55150元，比新青安每月最高還31990元多出23160元，幾乎較原始房貸額高出72%。

財政部官員指出，除了單月房貸負擔額提高以外，行庫還會有「追繳利息」的行動，舉例來說，若在去年11月新青安撥貸後立即轉租出去，到今年6月共7個月的優惠貸款差額，都要一併「吐回來」，財務壓力比原先想像更大。

行庫指出，目前新青安核貸可比對資料至5月底報稅佐證資訊完備為止，不過行庫首波勾稽的範圍只到3月底為止，目前正進入第2波查核。

新青安到6月底累計共核貸65224戶，金額4849億元，不過違規案尚未列入；若將2010年上路的青安貸款納入計算的話，累計核貸已有40萬9994戶，金額則來到1兆9267億元。