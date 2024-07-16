台積電、鴻海上榜！　瑞銀亞洲「超級8」企業名單揭曉

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／台北報導

「美股七巨頭」（Magnificent Seven）主宰美股漲勢，但對於那些尋找替代方案的投資人來說，瑞銀出具一分亞洲最有信心、最值得投資，名為亞洲「超級 8」的科技股名單，憑借強勁的盈利增長前景，縮小與七巨頭的業績差距，在未來12個月內跑贏亞洲其他地區，而這8家中有台積電（2330）、鴻海（2317）2家台灣。

所謂的「美股七巨頭」是去年的熱門股票，投資人紛紛湧入 Alphabet、亞馬遜、蘋果、Meta Platforms、微軟、輝達和特斯拉，但估計已高，對於一些尋求替代的人來說，瑞銀祭出最具潛力的亞洲「超級8」成員。

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至於瑞銀亞洲「超級 8」包括台積電、鴻海、ASM太平洋科技、印孚瑟斯（Infosys）、聯想、三星電子、騰訊、東京威力科創（Tokyo Electro）。

根據《CNBC》報導，截至目前，瑞銀亞洲「超級8」指數自2月推出以來已上漲8.3%，超過基準摩根士丹利資本國際亞太指數6.7%的漲幅。

瑞銀分析師在7月11日的1份研究報告中寫道，這些被稱為「超級8」的股票，預計將縮小與七巨頭的業績差距，並在未來12個月內跑贏亞洲其他地區。

綜合外電報導，瑞銀7月初發布的報告中認為，鴻海今年AI伺服器細分市場的年增率將超過40%。此外，作為蘋果的主要組裝商，鴻海將受益於iPhone 16的推出。鴻海不論是在台股表現或是美國證交所發行存託憑證（ADR）皆呈上升趨勢，今年至7月初股價成長了107.2%，報告認為，鴻海還有12.8%的潛在成長空間。

至於股價衝破千元的台積電，在AI題材下，瑞銀預期還有9%的潛在成長空間。

瑞銀進一步指出，「超級8」與全球科技同行相比，憑借強勁的盈利增長前景和有吸引力的估值，我們認為這些高品質的重量級公司為美股「七巨頭」提供了有吸引力的替代品。