台灣經貿網參加日本體育用品展　助企業掌握運動產業商機

▲日本體育用品展上，日本買家詢問瑜珈墊規格資訊。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

經濟部貿易署委託外貿協會營運B2B電商平台-「台灣經貿網」，參加今年日本體育用品展(SPORTEC 2024)，7月16日至18日於日本東京國際展示場(Tokyo Big Sight)隆重展出。根據日本體育廳於2022年制定的擴大體育產業新目標，至2025年總產業規模將達到150兆日圓，潛在商機龐大。

為協助會員企業贏得日本當地龐大的體育用品商機，台灣經貿網集結眼鏡及織襪相關產業等業者之優質產品參展，並運用線上虛擬館與線下實體展搭配宣傳，擴大參展效益。

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日本體育用品展為日本最大、最具影響力的體育健身用品專業展，是亞洲地區指標性的體育大展。今年展會擴大規模舉辦，吸引來自世界各地約523家企業參展，主辦單位預估展期3天將吸引超過42,000名參觀人次，另有90場研討會帶來運動科技最新趨勢和案例研究。

今年台灣經貿網攤位展示高機能戶外運動眼鏡、護具、運動毛巾、運動服飾、及使用腳部模特兒呈現機能襪立體樣貌等重點產品。

近年隨著環境保護意識的提高，符合ESG概念的商品，在全球市場獲得海外買主極大關注。本次台灣經貿網徵集25家會員廠商共計50件展品，包含多款高功能運動眼鏡、運動毛巾、機能布料、運動襪、運動服飾及護具等。具國際游泳聯合會(FINA)認證的「冠馳企業股份有限公司」展出SAEKO成人泳鏡，強調環保TPR以植入射出包覆於鏡片上。

「御景企業」利用回收漁網材質製作太陽眼鏡鏡框。「醫創達股份有限公司」的智慧保暖夾克，採用智能溫控系統調節溫度，並使用紡織品環保認證標準bluesign / OEKO-TEX布料製作，融合了科技與環境友善概念。「珀興企業有限公司」採用咖啡渣製成的環保咖啡紗線製襪，透氣舒適且環保。上述產品皆兼具高品質及符合ESG潮流，同時展現臺灣企業與時俱進，不斷創新之特色。

首日開展即吸引許多運動產業相關的日本買家及企業代表，前來攤位諮詢。R社買家預備經營新的健身房，對於台灣製的瑜珈墊、運動毛巾、及電繡徽章皆表示興趣；R社買家尋找合適的臺灣製運動休閒兩用鞋墊；Y社買家前來攤位諮詢，表達和台灣製運動襪及織緞帶廠商更進一步的了解的意願。

攤位上最受歡迎的為德泛企業的回收寶特瓶製瑜珈墊、世隆實業的數位印刷運動毛巾、及御景企業環保運動眼鏡。對於無法立即在現場找到所需產品的買主，也可以通過瀏覽或搜尋台灣經貿網企業網頁，找到所需產品。

台灣經貿網結合線下實體展及線上虛擬館，雙管齊下提升宣傳成效。展前已預先設立「織襪3D 虛擬館」及「眼鏡3D虛擬展館」，並將參展會員廠商產品上架，做OMO線上線下客群相互導流。3D虛擬館展示超過300件織襪、眼鏡、毛巾、機能服飾產品，讓買主於線上身歷其境體驗台灣商品魅力。

企業可全年度運用虛擬展館行銷產品，海外商機不斷線。台灣經貿網(https://www.taiwantrade.com)是經濟部國際貿易署委託外貿協會營運的B2B貿易總入口網站，歡迎有意拓展海外市場的企業加入行列，了解更多詳情可洽台灣經貿網免付費客服專線：0800-506-088。