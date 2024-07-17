飾金飆破萬天價！　銀樓：開門價每錢10030元

▲銀樓黃金。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

國際金價飆升，飾金行情也水漲船高。 台北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信今（17）日指出，「今天一開工，牌（告）一掛上來，一錢賣出價就來到10030元！」石文信指出，新婚族靠長輩舊金更換與自行投資加碼2招因應金價上漲壓力。

「這是意料之內的行情！」石文信表示，由於市場本來就預計會破萬，今天衝破萬元，算是水到渠成。

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一位固定每月買一錢黃金的吳小姐說：「金價很誇張，我今年2月底買一錢金豆子才7000元，7月初破9000元，7月還沒過去已經破萬，嚇死人。」

石文信表示，去年底在看金價，本來想說今年第3季才會出現每錢破萬的行情，但是今年台幣相對走貶，提前在7月看見每錢破萬並不意外。

業者表示，黃金是避險工具，每錢破萬之後還是有人進場，這是心態，很多國際級銀行看黃金每盎司破3000美元。

石文信指出，台灣人持有黃金很多，新婚族都是長輩拿壓箱底的黃金出來重新修改，以前手鏈5錢一兩，兩條湊2兩重，就夠重新換成一套一兩六的全套首飾，現在人結婚不必直接掏20萬元出來。

另外，也有人會租禮服、買黃金保值，石文信表示，這些人因為覺得「貴還會更貴」，縱使金價再飆高，含淚咬牙也要買。