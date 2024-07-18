台灣「偷走」晶片事業？　網友：請美國自己開「美積電」

▲ 美國前總統川普認為，台灣應該付「保護費」給美國。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳香菱／綜合報導

美國前總統川普一句「台灣應付保護費」，在台灣掀起層層漣漪。除了藍綠立委各自表述外，網友認為「花高價買美國汰換軍火，就是保護費」；至於對「偷走晶片」一說，有人則是幽默表示，「美國可以自己開一間美積電」。

日前川普在專訪中提到，「台灣為我們做了什麼，我們這麼多年來保護台灣，他們卻偷走了我們的晶片產業，現在中國這麼想併吞台灣，我不確定我們繼續（保護）下去，有什麼意義。」更提出，台灣應該付給美國「保護費」。

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一向積極與美國保持互動關係的國民黨立委，開始表明立場。朱立倫指出，最重要的還是中華民國要自立自強，能夠把國防穩定，和兩岸關係能夠溝通對話，這是國民黨的主張。王鴻薇則認為，雖然現在美國還是希望能夠維持兩岸的一個現狀，也願意支持台灣，但是這也代表，未來我們可能要付出更高昂的代價。

立法院民進黨團幹事長吳思瑤則強調，川普不只針對台灣，他對日本、韓國、歐盟、北約的說法立場都一貫，不是特別針對台灣。

對此，民眾黨立委黃國昌表示，強化台美間友誼，除了價值共享外，任何國際關係都不能永遠只有「單方面給予」，「問題是我們政府面對這樣國際情勢，以及美國總統大選後可能產生的變局，請問目前賴清德政府的對策、主張是什麼？」

至於一般網友多半對「偷走晶片說」很有意見，有網友認為，「美國可以自己開一間美積電」、「台灣晶片靠自己研發的，你也可以」，更有人說，「這是台積電員工爆肝換來的」、「我們沒有搶晶圓市場，是世界的晶片選擇台灣....，美國應自我反省，感激台灣。」

網友的討論戰火還延伸到「保護費」，有人表示，「現在把我們當提款機」、「川普不是特別ＸＸ，他只是把例任總統的心聲說出來罷了。簡單說就是不演了。」、「花高價買美國汰換的軍火，不算保護費嗎」、「付錢美軍就要駐台嗎？」，當然也有人無奈地說，「不愧是商人，做啥事都是錢錢錢」。

川普的言論也間接影響到股市，今天(18日)台股開盤一度重挫超過600點，最終收盤大跌371.35點、1.56％，來到23398.47點，成交量為5793億元；台積電 (2330-TW) 股價下跌 25 元或 2.43%，以 1005 元作收，緊守千元價位，也讓台股尾盤趺幅縮小。