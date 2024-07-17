財報展望欠佳、美放話警告　ASML美股ADR盤前殺逾6%失守千美元

▲ASML桃園龜山廠。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台積電（2330）上游設備商、全球晶片微影技術廠商艾司摩爾 (ASML) 發布 2024 年第二季財報，雖然毛利率優於預期，不過由於第3季財報展望欠佳，加上美國警告東京電子（Tokyo Electron）和ASML若繼續讓中國獲得先進的半導體技術，美國考慮祭出最嚴厲的貿易限制，至台北時間17日下午4點半，ASML歐股盤中重挫逾5%、美股ADR盤前殺逾6%失守千美元大關。

ASML公告第2季銷售淨額 (net sales) 為 62.43億歐元，年減10%、季增18%，淨收入 (net income) 為 16 億歐元，毛利率 (gross margin) 為 51.5%。每股盈餘4.01歐元，年減19%、季增29%。

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ASML 總裁暨執行長 Christophe Fouquet 表示，第二季的營收為 62 億歐元，落在營收財測的高點，毛利率為 51.5%，優於財測，這主要來自浸潤式（immersion）DUV 系統的銷售動能。

而整體半導體庫存情況，Christophe Fouquet 表示「持續改善中」，已看到邏輯和記憶體晶片客戶的微影設備利用率進一步提升。儘管整體環境仍造成市場的不確定性，但預計下半年產業將持續復甦。

ASML指出，第二季訂單金額為 56 億歐元，其中 25 億歐元為 EUV 訂單。展望2024 年第三季表現，ASML預估銷售淨額約 67 至 73 億歐元之間，毛利率預估約 50% 至 51%。