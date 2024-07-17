▲外資賣超台股307億。（資料照／記者湯興漢攝）

記者許凱彰／台北報導

台股17日大盤收在23,769.82點，下跌−227.43點，過去的領漲台積電下跌25元，收在1030元，不過，在營建股、塑化類、電子股中以ABF載板、面板股表現較為突出。三大法人賣超418.89億元，外資賣超307.2億元。值得注意的是，儘管外資賣超，卻將銀彈撒向群創（3481），大買將近20萬張。

外資賣超台股307億元，外資相中低基期的面板股群創，大買群創19.9萬張，以15.25元開出，一度逼近漲停摸到16.6元，後來一連串賣單出籠，最終股價收在16.1元，收漲6.27%，成交量則是爆大量50.81萬張。

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▼群創爆量50萬張，盤中一度逼近漲停。（示意圖／記者楊洛懸攝）

除了群創之外，ABF、BF載板大廠欣興（3037）、景碩（3189）、南電（8046）搭上AI題材猛攻，盤中表現相對強勢，欣興收漲8.83%、南電則是收漲6.54%，同時也順利完成填息；而景碩則是傳出有望打入輝達（NVDA）GB200供應鏈，在開盤後就一路走高，盤中就亮燈漲停。

外資前10大買超個股，依序為群創（3481）19萬9286張、聯電（2303）3萬8666張、中石化（1314）2萬35張、三商壽（2867）1萬5286張、寶成（9904）1萬5085張、元大金（2885）1萬3969張、群益證（6005）1萬669張、晟銘電（3013）9420張、長榮（2603）9140張、友達（2409）8593張。

外資前10大賣超個股，依序是力積電（6770）2萬7239張、緯創（3231）2萬3897張、台積電（2330）2萬0445張、元大台灣價值高息（00940）1萬5262張、復華台灣科技優息（00929）1萬2754張、台新永續高息中小（00936）1萬2157張、新光金（2888）1萬1534張、台新金（2887）1萬0775張、光寶科（2301）1萬0352張、遠東新（1402）9945張。