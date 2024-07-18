船機工程學會35周年慶　會員合航開發船舶電力推進技術有成

▲右起蕭榮發理事長分享並撰寫新台馬輪建造成果，由邱啓舜榮譽理事長頒贈感謝狀。（圖／船機工程學會）

記者張佩芬／台北報導

中華民國船舶機械工程學會17日舉辦35周年慶，學會理事長蕭榮指出，該會近年來積極推展船舶電力推進技術在地化，希望幫助相關企業和研究機構了解和驗證混合動力系統在實際船舶應用中的性能和效益，會員合航企業積極開發此系統驗證平台有成，已經成功開始逐步的提供台灣幾個主要造船廠電力驅動系統的規劃案。

合航企業成立於1996年，28年來致力於提供與變頻器相關的工業系統服務，也是總部位在丹麥的跨國性企業丹佛斯Danfoss公司長期合作夥伴，舉凡工業電力控制、空調、節能、以及電池儲能等應用都能見到合航企業的身影，大型企業如台積電、中鋼、以及台塑也都是合航的長期客戶，可以說在台灣有工業變頻器應用的地方就有合航企業。因此當丹佛斯公司了解工程學會要在台灣尋找船舶電力系統合作夥伴時，合航企業便成為首選對象。



早在電力推進船舶成為目前最為炙手可熱的話題前，具有90年歷史的丹佛斯公司已經是全世界首屈一指的船舶電力推進系統供應商，近年來隨著能源轉型以及在全球暖化威脅下，如何讓傳統燃油引擎船隻電氣化，使船隻可以採用電力推進系統藉以大幅提高能源使用效率進而降低排碳量，變成各個國家極力研究開發的技術。

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以往台灣的造船業受限於國外供應商的技術壟斷，只能直接採購昂貴又缺乏售後服務的整套電力推進系統，對於如何提高造船產業的獲利率以及掌握船隻動力系統的設計規劃完全無計可施。

針對上述情況，丹佛斯提出了與其他國外企業完全不同的在地化商業策略，其核心精神就是希望能將關鍵的船舶電力推進技術根植於台灣。合航憑藉自身核心技術與多年實務經驗，因此成為丹佛斯的首選技術移轉對象。

▲左上圖右起高科大俞克維副校長榮獲今年航運有功人員獎，由邱啓舜榮譽理事長頒贈祝賀狀；右上圖中航總經理戴戴勝堅(右二)、台航總經理仇忠林(中)等歡喜合照；下圖學會會員歡聚一堂。（圖／記者張佩芬攝、學會提供）

任何先進系統開發，最關鍵的第一步便是建立模擬驗證技術與設施，如此才能確保規劃的功能與設計能確實達到當初設想的目標。船舶複合動力驗證實驗室(Marine Hybrid Verification Laboratory) 就是合航企業與丹佛斯最新合作的成果。

該實驗室完整展示模擬船上所有各式系統與設備的能力，舉凡最重要的複合動力推進系統、可變轉速發電機、鋰電池充放電控制、綠色岸電供應、以及電氣化各式甲板設備，都可經由此套驗證設備進行模擬驗證。甚至最關鍵的整船能源管理系統(Power Management System)都可以在上船實際安裝之前，先在實驗室裡進行測試與調整，避免耗損珍貴的時間與資源，甚至也能有效降低工程人員的意外發生率。



合航企業在這座實驗室的投資，已經成功開始逐步的提供台灣幾個主要造船廠電力驅動系統的規劃案，最終的目的就是希望建立台灣造船業自立整合關鍵電力推進技術的能力，提高未來台灣綠能船舶產品在國際上的競爭力，讓造船不只是跟傳統技術畫上等號，而是能與世界上最先進的電力推進技術接軌成就台灣產業革新的篇章。

昨晚的慶祝活動在台北市竹家莊避風塘漁家料理舉行，席開十桌，中國航運總經理戴勝堅、台航總經理仇忠林、驗船中心執行長鄭志文、法國驗船協會台灣公司總經理張耀方、英國勞氏船級社台灣公司商務總經理呂芳儀與各船公司技術部門主管均參與盛會。

該學會今年提報蔡宗勳參與海運有功人員、連長華、林志宏參與模範航港從業人員選拔，另會員俞克維(海運有功)及張清嵐、劉學儒由其他單位提報參選，均獲評選通過，並於上周四(11日)的航海節慶祝大會獲得頒獎。

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