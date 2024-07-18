台積電法說還有戲？盤中重返千元　指數跌幅收斂

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）
記者高兆麟／綜合報導
美國前總統川普指出，台灣搶走晶片生意，應向美國付保護費，加上美國現任總統拜登政府警告晶片銷中兩大利空，台積電美國存託憑證（ADR）下挫近8%，台積電（2330）今天股價同步走低，開盤跳空跌破1000元大關，達988元，下跌42元，市值縮水近1兆元，不過盤中斂幅收斂千返千元，指數也從跌逾600點快速收斂，開盤40分鐘跌約400點。
台積電今日在美科股重挫下同步「嚇跌」開盤失守千元，有看好下午法說釋出基本面利多的買盤逢低搶進，9點40分一度站回千元，不過千元以上賣單還有逾6千張高掛，股價承壓。
川普在《商業週刊》專訪中提及台灣晶片業搶生意、要加收保護費等言論，引發台股恐慌下挫；緊接著《華爾街日報》指出，美國拜登政府正考慮對在中國開展業務的晶片公司實施新限制，進一步推升悲觀情緒，進一步擴大科技股下殺。
美股16日表現上，輝達收117.99美元，跌8.37美元，跌幅6.62%；台積電ADR收171.2美元，跌14.84美元，跌幅7.98%；超微（AMD）收159.43美元，跌18.12美元，跌幅10.21%。在晶片股遇挫下，費城半導體指數下挫395.32點，跌幅達6.81%。
台積電今天開盤跳空跌破1000元大關，達988元，下跌42元，台股指數也連動影響逾340點，台積電市值一度縮水1.08兆元，降至25.62兆元。
台積電下午將召開法人說明會，除了9月漲價以外，營運展望、資本支出、晶圓代工報價、製程技術進展及國內外布局外，地緣政治的變數也是市場關注的焦點。
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