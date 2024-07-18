輝達暴跌6% 外媒曝有交易員剛好放空「一天賺近2億」

美股周三（17日）費城半導體指數暴跌6.81%，其中輝達（NVIDIA）大跌6.64%，根據《彭博社》報導，一名交易員恰巧在前一天（周二、16日）在期權市場做空輝達，因輝達重挫，這名交易員一天之內豪賺超過 600 萬美元（折合台幣1.96億元）。

台積電「老人與狗」效應來了！ 謝金河：股價向年線修正

財信傳媒董事長謝金河今日以「台積電的老人與狗效應」為題撰文，表示台積電這次因川普股價重挫，但最關鍵的是台積電這半年的大漲產生的過大乖離，股價與年線的乖離過大，技術面的調整也會跟著來，這次台積電股價修正展開，台灣的加權指數也會拉回，下半年，很多蹲很久的老牌企業會伸展一下。

美半導體禁令點名！東京電子嚇跌11% 拖累台積電、三星集體摔

受到美國政府點名警告科技大廠艾司摩爾（ASML）、東京電子（Tokyo Electron），若繼續提供中國先進半導體技術，將祭最嚴厲的貿易打擊，在日本掛牌的東京電子股價一度摜破30000日圓，單日跌11%，拖累台積電（2330）今（18）日法說會前股價重挫失守千元，跌幅逾4.2%；南韓三星電子跌幅高達 3.3%。

台積電法說還有戲？盤中重返千元 指數跌幅收斂

美國前總統川普指出，台灣搶走晶片生意，應向美國付保護費，加上美國現任總統拜登政府警告晶片銷中兩大利空，台積電美國存託憑證（ADR）下挫近8%，台積電（2330）今天股價同步走低，開盤跳空跌破1000元大關，達988元，下跌42元，市值縮水近1兆元，不過盤中斂幅收斂千返千元，指數也從跌逾600點快速收斂，開盤40分鐘跌約400點。

日圓兌美元強升至155 台幣換匯探「0.2128」、2個月最苦價

台幣貶、日圓升雙重壓力影響，台銀日圓現鈔牌告價今（18）日上午9點04分掛出0.2128，為5月7日、逾2個月以來新高，以10萬台幣換匯，較上周低點少換逾1.88萬日圓。

抽中賺逾4.6萬！東哥遊艇申購明起跑 還有4檔可試手氣

本周新股抽籤連環發，除了三洋實業（1472）、信紘科（6667）、ABC-KY（6598）今日還可申購外，東哥遊艇（8478）及上洋（6728）也將在明（19）日開始申購，其中，以17日收盤價計，東哥遊艇價差46.5元，等於若幸運中籤，有機會可賺46500元。

Google、微軟遭曝助中國企業規避禁令 提供NVIDIA晶片

根據外媒《The Information》報導，Google與微軟的雲端部門正透過在中國境外的資料中心，提供中國企業NVIDIA的AI晶片。這種情況揭示了美國出口規範的漏洞，因為儘管美國政府已對新興產業引起的安全疑慮採取行動，禁止中國企業使用美國的人工智慧技術，包括先進半導體，但中國企業仍能透過租用Google和微軟在中國境外的資料中心裡的伺服器來使用部分NVIDIA的AI晶片。

記憶體廠漲價太強勢引客戶反彈 DRAM價格漲勢暫緩

根據日媒報導，由於記憶體廠強勢的漲價談判，讓客戶對此抗拒，因此DRAM價格漲勢也跟著暫緩。

疫情來最慘！美科技股遇亂流 費半市值蒸發逾16兆

美國政府傳出擬實施最嚴厲貿易限制，阻止中國取得日本及荷蘭的先進晶片科技，美股費城半導體指數17日暴跌6.81%，創自2020年疫情導致全球股市陷入混亂以來最大單日跌幅，市值蒸發逾5000億美元（約掀合新台幣16.2兆元）。

航空股遇亂流 華航除息0.69元陷入貼息、虎航跌逾2％

華航（2610）今年股東會通過每股配發0.69元現金股利，訂在今（18）日除息，參考價為22.8元，不過受到台股重挫影響陷入貼息，4檔航空股價慘遇亂流，跌幅都約1％，其中以台灣虎航（6757）跌逾2％最多。