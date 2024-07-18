疫情來最慘！美科技股遇亂流　費半市值蒸發逾16兆

▲美股示意照。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

美國政府傳出擬實施最嚴厲貿易限制，阻止中國取得日本及荷蘭的先進晶片科技，美股費城半導體指數17日暴跌6.81%，創自2020年疫情導致全球股市陷入混亂以來最大單日跌幅，市值蒸發逾5000億美元（約掀合新台幣16.2兆元）。

《彭博社》16日引述未具名消息人士報導，拜登政府打壓中國晶片的行動雖近期面臨反對聲浪，但當局已通知盟友，若東京威力科創（Tokyo Electron Ltd.）、艾司摩爾（ASML Holding NV）等業者持續供應中國先進半導體技術，會考慮祭出最嚴厲的貿易管制措施。

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報導稱，ASML 的一位代表拒絕對涉及國家安全委員會和美國商務部工業與安全局的討論發表評論；東京電子發言人表示，該公司無法對「地緣政治問題」發表評論。

受此影響，ASML ADR在美股17日從盤前交易一路慘跌至一般正常交易，終場大跌12.74%、收932.05美元，創5月22日以來收盤新低。

輝達跌6.62%、台積電ADR跌7.98%、AMD跌10.21%，其他美國半導體設備大廠應用材料、科林研發公司、科磊分別重挫10.48%、10.07%、9.85%。

瑞穗（Mizuho）分析師Jordan Klein 17日發表研究報告指出，若美國進一步打壓中國晶片業，英特爾、德州儀器，這些美國本土半導體廠有機會成為潛在贏家。