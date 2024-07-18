輝達暴跌6%　外媒曝有交易員剛好放空「一天賺近2億」

▲NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

美股周三（17日）費城半導體指數暴跌6.81%，其中輝達（NVIDIA）大跌6.64%，根據《彭博社》報導，一名交易員恰巧在前一天（周二、16日）在期權市場做空輝達，因輝達重挫，這名交易員一天之內豪賺超過 600 萬美元（折合台幣1.96億元）。

由於輝達暴跌使看跌期權出現巨額的帳面利潤。根據報導，一名交易員16日在期權市場買入6萬張以119／115美元看跌價差期權合約，總成本約123萬美元（折合台幣4011萬元）。

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該交易員押注，輝達股價到本周五將跌破119美元，同時透過賣出較低行使價115美元的選擇權來降低成本，並限制拋售帶來的潛在收益，如果要讓此交易在期權到期時有價值，輝達股價需要較周二收盤價下跌近 6%。

報導稱，這筆交易很快就得到了回報，因在美國祭出對中國晶片銷售實施更嚴格限制的威脅下，輝達等晶片製造商在美股周三開盤不久股價全面下殺，其中輝達更大跌 6.5%，跌至 119 美元以下。

另外，報導也稱周三早盤約有5.8萬張相同價差合約在單筆交易中易手，金額約為783萬美元，雖無法確定是否為同一名交易員，但市場參與者稱，該筆交易似乎是在平倉，因此，如果是同一人，其總共獲利逾650萬美元（折合台幣2.12億元）。

《Barron's》報導，NVIDIA股價下挫主要是受到籌碼技術性調節與供應鏈安全的擔憂所致，瑞銀全球財富管理首席投資長Mark Haefele認為，上半年半導體產業表現強勁，投資人重新平衡AI相關的半導體投資，也牽動資金轉向。