先探／9月降息股民教戰守則

聯準會有高機率於九月開啟降息循環，轉向寬鬆貨幣政策將有助刺激消費、投資與經濟活動。國際股市近期多維持強勢格局，台積電法說會將是加權指數能否再次創高的重要關鍵。

文／黃俊超

美國共和黨總統參選人、前總統川普在造勢集會上遭到槍擊，震驚全球，臉上帶著血跡，仍振臂高呼的照片，縱然官司纏身、爭議不斷，但是對比近期頻頻失言、在辯論會後面臨勸退的拜登，市場預估川普當選機率已經提升至七成以上，雖然距離十一月的大選仍有四個月，不過包含華爾街多家大銀行在內，都已在評估川普當選後可能對市場造成的衝擊。

川普遇刺，當選機率攀高

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回顧川普二○一六年當選總統，市場對於減稅、放鬆金融管制與基礎建設等政策反應佳，尤其是傳統石化、加密貨幣等產業；此外，川普致力於讓美國再次偉大，保護主義下的汽車、鋼鐵乃至半導體，也都有機會受惠。而美中貿易戰的延伸也相當受到矚目，拜登與川普對中國態度，基本上都相當強硬，然而川普恐更為激進，若重返白宮兌現對中國商品開徵六○％關稅，將對於現今已面臨結構性問題的中國經濟，帶來更為嚴峻的考驗，對於仍以中國為生產基地的企業，營運表現也將受到波及。

另一方面，川普偏向減稅，對於美國企業獲利將可望有正面助益，並提倡弱勢美元刺激經濟的政策。加碼提高關稅恐導致通膨再次惡化，對中國嚴苛但是對於包含我國在內的其他國家，都有可能會遭到一視同仁。雖然聯準會在九月有高機率開啟降息循環，與誰當選總統沒有必然關係，但是年底乃至明年聯準會的下一步動作，速度與步調就都有調整的可能。

聯準會主席鮑威爾近日表示，第二季在壓抑通膨方面取得更多的進展，強調由於貨幣政策會延遲發揮作用，且影響久遠、變數繁多，聯準會不會等到通膨觸及二％的目標才動作，並認為就業市場供需基本已恢復平衡，經濟不太可能硬著陸。根據芝加哥商業交易所FedWatch顯示，預期聯準會九月會議降息一碼機率，已攀升至九成以上。

一般來說，降息對股市將會帶來正面影響，借貸成本降低，將有利於企業擴大投資，市場資金充沛，加上固定收益回報下滑，將可能促使資金朝高風險、高報酬挪移。以當前美國經濟來看，機構預測多半傾向在軟著陸甚至不著陸之間擺盪，倘若通膨控制得宜，沒有出現黑天鵝或灰犀牛，搭配ＡＩ帶動科技發展大步向前，則對市場將有更大的加分效果。

回到目前的股市，道瓊指數首次收盤站上四萬點大關，與S&P 500、Nasdaq與費城半導體指數，目前都仍走在創新高的軌道上，本月重點觀察財報密集公布期的企業表現。德國股市也出現反彈走勢，回到高檔震盪以上格局，法國股市則彈升至二四○均線附近整理，日本股市上周創下歷史新高，觀察重點在於日圓，傳出日本央行出手干預，近日暫時升值回到一六○以下，國際股市多數都維持在強勢格局，惟相對弱勢的中國股市，縱然偶有反彈，短期恐仍難有太好表現。

金控股上半年獲利亮眼

台灣加權指數今年最大漲幅達三六．一七％，統計近一八○○檔上市櫃個股表現，漲跌比例約為二比一，累積漲幅逾五成公司約三○○檔，其中更有約一○○檔個股超過一倍，台股多頭趨勢仍未見變化，不過也必須留意，不少個股上漲架構在對於未來展望的高度預期之上，股價跑在營運成長幅度前面，接下來財報將陸續出爐，預期資金將逐漸朝向真正有機會持續高速成長個股集中。

以往台股最大推手是外資，但是過去四年累積賣超達一．九五兆元，今年於現貨市場也已轉為淨賣超，顯見台股主要推升力道來自內資，投信加碼台股已超過四○○○億元，最主要的關鍵是投資ＥＴＦ成為顯學，今年整體規模增加約一兆元，推升整體規模至約二．五兆元，其中已有七檔ＥＴＦ規模超過一○○○億元，若加計債券ＥＴＦ則整體規模突破五兆元。（全文未完）

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