ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

先探／9月降息股民教戰守則

圖／先探投資週刊 提供

聯準會有高機率於九月開啟降息循環，轉向寬鬆貨幣政策將有助刺激消費、投資與經濟活動。國際股市近期多維持強勢格局，台積電法說會將是加權指數能否再次創高的重要關鍵。

文／黃俊超

美國共和黨總統參選人、前總統川普在造勢集會上遭到槍擊，震驚全球，臉上帶著血跡，仍振臂高呼的照片，縱然官司纏身、爭議不斷，但是對比近期頻頻失言、在辯論會後面臨勸退的拜登，市場預估川普當選機率已經提升至七成以上，雖然距離十一月的大選仍有四個月，不過包含華爾街多家大銀行在內，都已在評估川普當選後可能對市場造成的衝擊。

川普遇刺，當選機率攀高

[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧川普二○一六年當選總統，市場對於減稅、放鬆金融管制與基礎建設等政策反應佳，尤其是傳統石化、加密貨幣等產業；此外，川普致力於讓美國再次偉大，保護主義下的汽車、鋼鐵乃至半導體，也都有機會受惠。而美中貿易戰的延伸也相當受到矚目，拜登與川普對中國態度，基本上都相當強硬，然而川普恐更為激進，若重返白宮兌現對中國商品開徵六○％關稅，將對於現今已面臨結構性問題的中國經濟，帶來更為嚴峻的考驗，對於仍以中國為生產基地的企業，營運表現也將受到波及。

另一方面，川普偏向減稅，對於美國企業獲利將可望有正面助益，並提倡弱勢美元刺激經濟的政策。加碼提高關稅恐導致通膨再次惡化，對中國嚴苛但是對於包含我國在內的其他國家，都有可能會遭到一視同仁。雖然聯準會在九月有高機率開啟降息循環，與誰當選總統沒有必然關係，但是年底乃至明年聯準會的下一步動作，速度與步調就都有調整的可能。

聯準會主席鮑威爾近日表示，第二季在壓抑通膨方面取得更多的進展，強調由於貨幣政策會延遲發揮作用，且影響久遠、變數繁多，聯準會不會等到通膨觸及二％的目標才動作，並認為就業市場供需基本已恢復平衡，經濟不太可能硬著陸。根據芝加哥商業交易所FedWatch顯示，預期聯準會九月會議降息一碼機率，已攀升至九成以上。

一般來說，降息對股市將會帶來正面影響，借貸成本降低，將有利於企業擴大投資，市場資金充沛，加上固定收益回報下滑，將可能促使資金朝高風險、高報酬挪移。以當前美國經濟來看，機構預測多半傾向在軟著陸甚至不著陸之間擺盪，倘若通膨控制得宜，沒有出現黑天鵝或灰犀牛，搭配ＡＩ帶動科技發展大步向前，則對市場將有更大的加分效果。

回到目前的股市，道瓊指數首次收盤站上四萬點大關，與S&P 500、Nasdaq與費城半導體指數，目前都仍走在創新高的軌道上，本月重點觀察財報密集公布期的企業表現。德國股市也出現反彈走勢，回到高檔震盪以上格局，法國股市則彈升至二四○均線附近整理，日本股市上周創下歷史新高，觀察重點在於日圓，傳出日本央行出手干預，近日暫時升值回到一六○以下，國際股市多數都維持在強勢格局，惟相對弱勢的中國股市，縱然偶有反彈，短期恐仍難有太好表現。

金控股上半年獲利亮眼

台灣加權指數今年最大漲幅達三六．一七％，統計近一八○○檔上市櫃個股表現，漲跌比例約為二比一，累積漲幅逾五成公司約三○○檔，其中更有約一○○檔個股超過一倍，台股多頭趨勢仍未見變化，不過也必須留意，不少個股上漲架構在對於未來展望的高度預期之上，股價跑在營運成長幅度前面，接下來財報將陸續出爐，預期資金將逐漸朝向真正有機會持續高速成長個股集中。

以往台股最大推手是外資，但是過去四年累積賣超達一．九五兆元，今年於現貨市場也已轉為淨賣超，顯見台股主要推升力道來自內資，投信加碼台股已超過四○○○億元，最主要的關鍵是投資ＥＴＦ成為顯學，今年整體規模增加約一兆元，推升整體規模至約二．五兆元，其中已有七檔ＥＴＦ規模超過一○○○億元，若加計債券ＥＴＦ則整體規模突破五兆元。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2309期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

關鍵字： 先探投資週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台積電Q2淨利2478億年增逾36%　大幅超出市場預期

台積電Q2淨利2478億年增逾36%　大幅超出市場預期

晶圓代工龍頭台積電（2330）今(18)日舉行法說會並公佈 2024 年第二季財務報告，合併營收約新台幣 6,735 億 1 千萬元，稅後純益約新台幣 2,478 億 5 千萬元，每股盈餘為新台幣 9.56 元(折合美國存託憑證每單位為 1.48 美元)。

2024-07-18 13:43
台積電釋超強財測　魏哲家：今年會是「強大成長」的一年

台積電釋超強財測　魏哲家：今年會是「強大成長」的一年

晶圓代工龍頭台積電（2330）今(18)日舉行法說會並公佈 2024 年第二季財務報告，並釋出第三季財測，令人驚喜的是，台積電預期第三季毛利有望達53.5%，最高有機會挑戰55.5％，比日前外資釋出最樂觀看法53％還要高上許多。受惠AI需求和手機成長，台積電董事長魏哲家預計今年會是「強大成長」的一年，因此調高整年成長展望至中位數20％。

2024-07-18 14:29
富邦金今遇棄息賣壓失守90元　金控股填息生波折

富邦金今遇棄息賣壓失守90元　金控股填息生波折

股東人數逾38萬人的富邦金（2881）預計明（19）日先進行現金股息2.5元除息交易，惟今（18）日全場都在平盤以下游走，棄息賣壓沈重，終場下跌1.21%，90元失守，而本周一（15）也除息的中信金（2891）與國票金（2889）都還深陷貼息，加上台股拉回，為富邦金明日填息變數。

2024-07-18 14:00
輝達暴跌6%　外媒曝有交易員剛好放空「一天賺近2億」

輝達暴跌6%　外媒曝有交易員剛好放空「一天賺近2億」

美股周三（17日）費城半導體指數暴跌6.81%，其中輝達（NVIDIA）大跌6.64%，根據《彭博社》報導，一名交易員恰巧在前一天（周二、16日）在期權市場做空輝達，因輝達重挫，這名交易員一天之內豪賺超過 600 萬美元（折合台幣1.96億元）。

2024-07-18 11:04
台積電「老人與狗」效應來了！　謝金河：股價向年線修正

台積電「老人與狗」效應來了！　謝金河：股價向年線修正

財信傳媒董事長謝金河今日以「台積電的老人與狗效應」為題撰文，表示台積電這次因川普股價重挫，但最關鍵的是台積電這半年的大漲產生的過大乖離，股價與年線的乖離過大，技術面的調整也會跟著來，這次台積電股價修正展開，台灣的加權指數也會拉回，下半年，很多蹲很久的老牌企業會伸展一下。

2024-07-18 10:42
美半導體禁令點名！東京電子嚇跌11%　拖累台積電、三星集體摔

美半導體禁令點名！東京電子嚇跌11%　拖累台積電、三星集體摔

受到美國政府點名警告科技大廠艾司摩爾（ASML）、東京電子（Tokyo Electron），若繼續提供中國先進半導體技術，將祭最嚴厲的貿易打擊，在日本掛牌的東京電子股價一度摜破30000日圓，單日跌11%，拖累台積電（2330）今（18）日法說會前股價重挫失守千元，跌幅逾4.2%；南韓三星電子跌幅高達 3.3%。

2024-07-18 10:32
台積電法說還有戲？盤中重返千元　指數跌幅收斂

台積電法說還有戲？盤中重返千元　指數跌幅收斂

美國前總統川普指出，台灣搶走晶片生意，應向美國付保護費，加上美國現任總統拜登政府警告晶片銷中兩大利空，台積電美國存託憑證（ADR）下挫近8%，台積電（2330）今天股價同步走低，開盤跳空跌破1000元大關，達988元，下跌42元，市值縮水近1兆元，不過盤中斂幅收斂千返千元，指數也從跌逾600點快速收斂，開盤40分鐘跌約400點。

2024-07-18 09:50
日圓兌美元強升至155　台幣換匯探「0.2128」、2個月最苦價

日圓兌美元強升至155　台幣換匯探「0.2128」、2個月最苦價

台幣貶、日圓升雙重壓力影響，台銀日圓現鈔牌告價今（18）日上午9點04分掛出0.2128，為5月7日、逾2個月以來新高，以10萬台幣換匯，較上周低點少換逾1.88萬日圓。

2024-07-18 09:26
抽中賺逾4.6萬！東哥遊艇申購明起跑　還有4檔可試手氣

抽中賺逾4.6萬！東哥遊艇申購明起跑　還有4檔可試手氣

本周新股抽籤連環發，除了三洋實業（1472）、信紘科（6667）、ABC-KY（6598）今日還可申購外，東哥遊艇（8478）及上洋（6728）也將在明（19）日開始申購，其中，以17日收盤價計，東哥遊艇價差46.5元，等於若幸運中籤，有機會可賺46500元。

2024-07-18 06:00
Google、微軟遭曝助中國企業規避禁令　提供NVIDIA晶片

Google、微軟遭曝助中國企業規避禁令　提供NVIDIA晶片

根據外媒《The Information》報導，Google與微軟的雲端部門正透過在中國境外的資料中心，提供中國企業NVIDIA的AI晶片。這種情況揭示了美國出口規範的漏洞，因為儘管美國政府已對新興產業引起的安全疑慮採取行動，禁止中國企業使用美國的人工智慧技術，包括先進半導體，但中國企業仍能透過租用Google和微軟在中國境外的資料中心裡的伺服器來使用部分NVIDIA的AI晶片。

2024-07-18 09:41

讀者迴響

熱門新聞

台積電Q2淨利2478億年增逾36%　大幅超出市場預期

外資賣超307億！一檔個股竟獲買超近20萬張

台積電跌破千元　他急問「適合進場撿便宜？」

平凡工程師1檔股票存300張　年領300萬股息

砸643萬All in台積電　他見帳面慘賠崩潰：要跑嗎？

即／美股三大指數開盤下跌　納指重挫400點

台積電ADR暴跌近8%　美股那指狂洩512點

台積電釋超強財測　魏哲家：今年會是「強大成長」的一年

拿不出水費單慘了！國稅局判定「非自住」　補繳逾146萬稅金

日圓兌美元強升至155　台幣換匯探「0.2128」、2個月最苦價

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

#李珠珢 美到像AI！韓19歲新啦啦隊女神 三振舞爆紅

川普：台灣做了什麼 應付美國保護費 ｜20240717 ET午間新聞

「台灣為我們做了什麼」　川普：應該付美國保護費

總公司來真的！可不可女店員搞垮整間店　工程人員今到場拆招牌

飲料吐口水徒手攪！分店被搞倒　疑可不可女店員道歉：好玩錄影

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366