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台積電第三季展望！台積電點點名！法說過後誰值得留意！這檔股票近期三個題材全都有！

▲▼台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

文／玩股華安

今日(7/18)台積電法說會，公佈第二季財報，合併營收約新台幣6735.1億元，稅後純益約新台幣2478.5億元，Q2 EPS 9.56元，合併上半年EPS達18.26元，毛利率、營益率分別為53.2%、42.5%，展望第三季營收估224~232億美元，季增9.5%，毛利率估為53.5~55.5%、營益率42.5~44.5%，資本支出維持320億上限不變，Q3手機晶片需求、AI需求旺，CoWos需求旺，明後年供需才可望平衡，晶圓代工價格方面則以客戶好我們就好回應，二奈米進度超前，將於2025年量產，此外電價、海外建廠將使未來成本增加。

以法說會內容來看，符合預期。而下半年手機、AI需求續旺，值得留意的是手機部分，近期聯發科(2454)持續重挫，在台積電法說過後，股價可望展開反彈，而CoWos需求雖然依舊好，需求可望到明、後年才會平衡，但投資人也須留意CoWos概念股近期漲幅較大，許多營收均尚未跟上，在台積電未調高資本支出上限之下，即使股價出現反彈，風險依舊較大，因此建議投資人將注意力轉往蘋概股或其他相關手機族群。

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以近期的題材而言，華通(2313)或許值得投資人留意，除了本身為蘋概股之外，又擁有AI伺服器訂單，此外也是特斯拉SpaceX低軌衛星應用板供應商，近期因為川普呼聲高，特斯拉被納入川普概念股，可說是三個願望一次滿足！

以技術型態而言，近期突破盤整區間後，股價開始回測區間上緣，股價處於投資人值得留意的位置，而營收來看，今年營收成長18%，且每年的下半年都是出貨旺季，在市場看好蘋果出貨下，華通下半年的營收可望持續提升，籌碼方面投信近期持續大幅買超，值得投資人持續追蹤。

►本文獲玩股網授權，非經同意物轉載。

關鍵字： 台積電

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