一買股票就高點？財經網美「那就對了」曝原因：別氣餒出場

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

股市漲跌總讓股民的心七上八下，財經網美胡采蘋就表示，如果覺得自己一買股票就是高點，千萬不要懷疑自己是不是有「帶賽體質」，解釋大部分人都是第一次買股票就下跌的原因，並提點這時別因為一時氣餒就出場，不然可能真的就會變「一買股票就賠」的人。

胡采蘋在粉專「Emmy追劇時間」表示，如果覺得自己一買股票就是高點，「那就對了，千萬不要懷疑自己是不是有帶賽體質，大部分人都是第一次買股票就下跌。」

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至於原因為何？她笑說，這種人基本上就沒在買股票，所以平時不太會關心財經話題、股市，「會驚動到你想開股票帳戶，想買股票了，那一定是因為股市漲到驚天動地，所以你一買股票就是高點」，這非常合理。

胡采蘋話鋒一轉，「但是對你來說真正重要的事情，就是要觀察市場，觀察自己，持續投入」，這樣才會慢慢找到自己的節奏，找到市場的節奏。

她提醒進場股民，千萬不要因為一時氣餒就出場，不然就會回到一開始的狀態，變成一個不關心財經、不關心股市的人，不然下一次進場，恐怕又是漲得驚天動地的時候，「然後你一買股票就賠，週而復始，然後你就開始一口咬定自己真的有帶賽體質。」