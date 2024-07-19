睽違5年　新北副市長朱惕之率隊迎回土耳其市場上億元商機

▲左上圖原林企業原本沒有想到土耳其市場對捕蟲燈感到興趣，但是經過洽談之後，估計有機會促成新台幣500萬元商機；右上圖瑞新電子很感謝新北市府及外貿協會安排本次洽談機會，目前已經有2至3家潛在買主；下圖新北市朱惕之副市長(右三)這次整隊拉拔前進土耳其伊斯坦堡辦理一對一貿易洽談會，創下極佳成果。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

新北市朱惕之副市長率領20家新北企業在「印度台灣形象展」創下極佳成果，本月16日再整隊拉拔前進土耳其伊斯坦堡辦理一對一貿易洽談會。這是自2019年後，新北市府再度率領企業重返土耳其市場，取得多項豐碩成果，不但促成113場次洽談，更與當地重量級買主及各產業相關企業達成多項協議，初估成功創造上億元新台幣的貿易商機。

朱惕之副市長表示，土耳其於中東地區開放腳步最快，獨特的地理位置融合多國不同文化，經商範圍涵蓋成熟市場及新興市場，對於新北企業而言，絕對是前進中東、中亞及北非等國家最佳的跳板。

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朱副市長特別感謝駐安卡拉台北經濟文化代表團大使黃志揚及伊斯坦堡台灣貿易中心，積極協助新北市重返土耳其並拓銷該國市場，這次拓銷就是著眼於土耳其作為歐洲主要代工廠，對於機械、汽機車及其他相關產業具有高度需求，所以除了要推廣和深化台土雙邊的產業合作外，也要進一步促進新北市與當地的產業交流與發展。

參與16日開幕式的黃志揚大使表示，土耳其是台灣機床出口的前三大目的地國家之一，其中土耳其的大型家電巨頭Arcelik在半導體產品領域與台灣更有著緊密的合作關係。土耳其和台灣分別是全球第18和第21大經濟體，兩國在機械、資訊通信技術(ICT)、智慧城市、電動車、無人機和電子競技等領域具有顯著的互補性，所以產業合作空間無可限量。

土耳其對外關係協會DEIK台土關係總會長 Necmettin Uzun指出，台土之間的經貿關係可以更多樣化，不論是在再生能源、食品、旅遊、汽車等產業，都可以創造更多元的商業往來及合作機會，因此他也期待土耳其能憑藉著不斷成長的經濟和位於亞、歐、非樞紐的優越位置，成為更具吸引力的投資地點，也歡迎新北市廠商到訪土耳其。

這次跟著新北市府前進土耳其的企業表示，土耳其地域遼闊，人口眾多，消費潛力不容小覷，能夠參與這次的洽談真的不虛此行。瑞新電子表示，很感謝新北市府及外貿協會安排本次洽談機會，目前已經有2至3家潛在買主，相信經過本次洽談，可以為公司進軍土耳其打下良好的基礎。

昇詠企業也表示，本次洽談的買主都有符合期望，對於土耳其這塊市場的未來更有信心；原林企業原本沒有預期土耳其市場會對捕蟲燈抱以這麼大的興趣，但是經過洽談之後，公司也認為有機會促成新台幣500萬元的商機，也對土耳其市場更加有信心。

土國知名醫療器材商Mesitas Medical表示，新北製造品質優良，符合土耳其當地市場需求，很歡迎台商前來投資，惟近年來土國經濟變動較大，台商若要前來投資或設廠需多加注意；國際知名通訊公司Vodafone也派員前往會場洽談，該公司目前已與中華電信開始合作，今年6月也曾到台灣參觀Computex尋找IoT解決方案，本次洽談會也與瑞新電子討論相關事項，未來雙方之間商機可期。

新北經發局今年再以參展合併貿洽會模式（印度台灣形象展及土耳其拓銷團），拓展南亞及中東等深具潛力的新興市場，參與這次新北企業隊的業者表示，許多中小企業對於印度或土耳其等市場仍是相對陌生，所幸能透過市政府資源組團，除了商務洽談外，深度的參訪行程更讓業者能精準掌握市場動態。

經發局強調，本年度「新北市出口拓銷團」於印度及土耳其站共計促成超過逾新台幣4億元的海外商機，實要歸功所有參與計畫的優秀企業。新北市將持續關注企業需求與國際市場動態，展現推動經濟發展的企圖心與行動力，未來希望邀請更多優秀的在地企業共襄盛舉，共同開拓海外商機。