證交所公布18檔注意股　森崴能源近六營業日周轉率54.88%被列入

▲證交所公布注意股。（圖／資料照）

記者高兆麟／綜合報導

證交所今日公布18檔注意股，其中森崴能源（6806）因最近六個營業日之累積週轉率為54.88%，且07月19日之週轉率為15.89%，因此被列入。

另外，還有臺股指富邦37購02、中興電中信38購01樂事綠能、喬福、直得、宏旭-KY、海悅、昆盈、仲琦、盟立、聯上發、台航、晟銘電、信邦、弘憶股、昇陽半導體、泰聚亨-DR被列入。

