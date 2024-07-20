ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

全職跑外送！他貼2個月薪資勸世「別隨意辭職來跑」：只適合2類人

▲▼宅配,外送,防疫,UBereat,foodpanda。（圖／記者周宸亘攝）

▲原PO為了家人辭掉工作去跑外送。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

外送員不論外頭颳風下雨，還是豔陽高照，為了生計都會咬牙堅持上路送餐，一名男網友表示，因為家人需要長照，辭掉原本的工作全職跑外送，有狀況可以隨時回家，他大方分享薪資，上月工時131小時，薪資僅21K，勸想加入外送的人三思，可以當兼職做，如果是想做全職賺錢的話，就不用了。

原PO在Dcard發文，「請各位不要隨意的辭職出來當全職熊貓外送員」，家人需長照，因此需要彈性工時的工作，隨時有狀況就可以立刻回家，「我知道很多人會覺得我們很自由，這正常的我也沒否認」，不過，他貼出薪水與工時，5月份跑159小時49分鐘，薪水2萬5949元，6月跑131小時4分鐘，薪水2萬1007元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO感嘆，「你看看那個精美的工時配上的薪水，你們認真好好考慮一下，不要隨意地覺得，我們的工作真的很賺錢」，外送就當兼職做就好，想做全職要想清楚，「如果你們真的不喜歡現在的工作，那也別直接加入」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼原PO分享薪資。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

如果是學生或是退休人士，想要跑外送沒問題，但如果原本有一份不錯的工作，只是因為無聊沒成就感，「看到現在我們中午可能一小時200起跳之類的想來跑，也請你們理解熱傷害防治要怎麼處理」，他強調，除非真的需要彈性工時，否則好好待在原工作就好，「還有，這不是鄉下，這是高雄的跑出來的數字」。

貼文曝光，網友感嘆，「跑外送真的很辛苦，曝曬淋雨不說，有時接到百貨公司&夜市的單...或送到社區大樓，還得走到指定的棟，到點等對方下樓還等了2-10分鐘，沒單的時候也都在待命，很多時間就這樣沒了，然後途中上廁所很不方便」。有網友建議，「換算時薪的話，支援收銀或許好些，至少不用曬太陽」、「去百貨當PT，薪水都比這高，時數還沒這麼長，還有冷氣廁所可以用，外送真的先不要」、「原po說的是真的，換算下來根本也沒賺多少錢，很累倒是真的，不如去超商，還可以吹冷氣」。

關鍵字： 外送員薪資全職工時辭職

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台積電躍台股股東人數最多人氣王　超車00878

台積電躍台股股東人數最多人氣王　超車00878

台積電（2330）跌回千元以下搶短買盤進駐，根據集保中心今（20）早公布最新股東人數，台積電睽違10個月重新站回130萬人以上，且衝至133萬餘人，單周股東人數狂增8萬8817人，一口氣超車中鋼（2002）與號稱國民ETF的國泰永續高股息（00878），並從00878手中奪走台股人氣王。

2024-07-20 11:31
台股單周遭外資提款1666億　一表看賣最多10檔

台股單周遭外資提款1666億　一表看賣最多10檔

美國總統選舉變數攪動全球股市，台股本周（7/15~7/19）淪為外資提款機，單周鉅額提款1666億元，大盤加權指數單周跳水重挫1047點，其中台積電（2330）遭賣出逾10萬張居冠，新光金（2888）也遭調節超過9萬居次。

2024-07-20 13:18
勞長何佩珊籲雇主加強熱危害預防　新法規8月上路、最高罰30萬

勞長何佩珊籲雇主加強熱危害預防　新法規8月上路、最高罰30萬

今年夏天以來持續高溫炎熱，戶外作業熱危害議題備受矚目，為避免工作者因高氣溫或缺氧危險作業發生職業災害，勞動部職業安全衛生署舉辦「高氣溫暨缺氧危害預防示範觀摩會」，勞動部長何佩珊也呼籲雇主，應落實各項危害預防措施，提供勞工健康安全的工作環境。

2024-07-20 07:00
台積電ADR重摔15%　謝金河：川普成撞破瓷器店的灰犀牛

台積電ADR重摔15%　謝金河：川普成撞破瓷器店的灰犀牛

美國共和黨總統侯選人、美國前總統川普言論讓全球股市繃緊神經，財信傳媒董事長謝金河在臉書上發文指出，全球科技股面臨漲多修正壓力的同時，川普效應加速了這修正，川普成了撞破瓷器店的灰犀牛。

2024-07-20 09:45
網瘋傳「最後一家HTC直營店」沒了　公司：僅為經銷商、新機仍續推

網瘋傳「最後一家HTC直營店」沒了　公司：僅為經銷商、新機仍續推

臉書粉專《台南式 Tainan Style》日前表示，位在台南的全台灣最後一間HTC專賣店關了，房東改租給水煎包業者，引起大批網友感嘆，不過HTC對此也澄清表示，這間門市並非HTC直營專賣店，而是一家經銷商，且目前最新機型U24 Pro，在三大電信公司、全台重點經銷通路門市以及各大電商平台均有販售。

2024-07-20 15:16
台股除權息旺季　專家：留意「假除息」風險

台股除權息旺季　專家：留意「假除息」風險

台股進入除權息旺季，永豐金證券提醒投資人3大重點，除注意除息領息時間外，需留意融資假除息風險、和股利再投資風險。

2024-07-20 13:58
看大盤指數決定買股時機？　專家教戰1重點：要有自身投資觀點

看大盤指數決定買股時機？　專家教戰1重點：要有自身投資觀點

你一定多少都聽過一句話：「現在大盤已經萬七、萬八，怎麼還能投資？當然有賺就要跑！」不過隨著兩萬點到來，屢創新高之下，甚至近期新高的兩萬四千點，說要空手的人也手上沒股票，回頭總是漲到最高點，才因為錯失恐懼症FOMO而進場，這就是矛盾，對吧？

2024-07-20 06:00
英特爾為巴黎奧運官方AI平台合作夥伴　首創現場沉浸式AI體驗

英特爾為巴黎奧運官方AI平台合作夥伴　首創現場沉浸式AI體驗

英特爾作為2024年巴黎奧林匹克運動會及帕拉林匹克運動會的全球官方AI平台合作夥伴，將導入基於英特爾軟硬體所打造的AI創新應用，為主辦單位、運動員、觀眾和粉絲帶來新一代的互動體驗，實現「AI無所不在」的願景。

2024-07-20 06:00
微軟當機美股也當機！道瓊收黑377點　台積電ADR跌3.55％

微軟當機美股也當機！道瓊收黑377點　台積電ADR跌3.55％

全球性電腦系統當機衝擊企業營運，加上分析師認為市場有「超買」現象，美股今天下跌，連2個交易日走弱。台積電ADR下跌3.55％、收165.77美元。

2024-07-20 05:46
證交所公布18檔注意股　森崴能源近六營業日周轉率54.88%被列入

證交所公布18檔注意股　森崴能源近六營業日周轉率54.88%被列入

證交所今日公布18檔注意股，其中森崴能源（6806）因最近六個營業日之累積週轉率為54.88%，且07月19日之週轉率為15.89%，因此被列入。

2024-07-19 23:40

讀者迴響

熱門新聞

台股3天慘摔逾千點　國發會劉鏡清曝「1喜訊」：下半年景氣看好

「半導體大佬」病逝！享壽64歲　公司證實了

Google宣布「4大類App」不得上架

微軟當機美股也當機　道瓊收黑377點

開月薪6萬找藥師　新人喊「10萬是正常價」

男友年薪百萬　擁40坪北市房！女友「2原因」狂嫌

1檔「黃仁勳概念股」　下半年旺過所羅門

看大盤指數決定買股時機？　專家教戰1重點

台積電技術「為何美國學不來？」網揭2點：台灣限定

蘿拉誇張行徑「蔡阿嘎早知道」1原因沒開除

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

「華夫人」鄭佩佩逝世！享壽78歲　「死訊藏兩天才公開」經紀公司證實

颱風醞釀生成！下周連3天路過台灣海面　北東降雨加劇

YTR型男機長涉強制性交　前女友控施暴囚禁...現身提告

川普接受共和黨提名選總統　談槍擊「我本來不會在這裡」

耶嫩公開蘿拉惡行：在家痛哭流涕｜20240719 ET午間新聞

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366