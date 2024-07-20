全職跑外送！他貼2個月薪資勸世「別隨意辭職來跑」：只適合2類人

▲原PO為了家人辭掉工作去跑外送。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

外送員不論外頭颳風下雨，還是豔陽高照，為了生計都會咬牙堅持上路送餐，一名男網友表示，因為家人需要長照，辭掉原本的工作全職跑外送，有狀況可以隨時回家，他大方分享薪資，上月工時131小時，薪資僅21K，勸想加入外送的人三思，可以當兼職做，如果是想做全職賺錢的話，就不用了。

原PO在Dcard發文，「請各位不要隨意的辭職出來當全職熊貓外送員」，家人需長照，因此需要彈性工時的工作，隨時有狀況就可以立刻回家，「我知道很多人會覺得我們很自由，這正常的我也沒否認」，不過，他貼出薪水與工時，5月份跑159小時49分鐘，薪水2萬5949元，6月跑131小時4分鐘，薪水2萬1007元。

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原PO感嘆，「你看看那個精美的工時配上的薪水，你們認真好好考慮一下，不要隨意地覺得，我們的工作真的很賺錢」，外送就當兼職做就好，想做全職要想清楚，「如果你們真的不喜歡現在的工作，那也別直接加入」。

▲▼原PO分享薪資。（圖／翻攝自Dcard）



如果是學生或是退休人士，想要跑外送沒問題，但如果原本有一份不錯的工作，只是因為無聊沒成就感，「看到現在我們中午可能一小時200起跳之類的想來跑，也請你們理解熱傷害防治要怎麼處理」，他強調，除非真的需要彈性工時，否則好好待在原工作就好，「還有，這不是鄉下，這是高雄的跑出來的數字」。

貼文曝光，網友感嘆，「跑外送真的很辛苦，曝曬淋雨不說，有時接到百貨公司&夜市的單...或送到社區大樓，還得走到指定的棟，到點等對方下樓還等了2-10分鐘，沒單的時候也都在待命，很多時間就這樣沒了，然後途中上廁所很不方便」。有網友建議，「換算時薪的話，支援收銀或許好些，至少不用曬太陽」、「去百貨當PT，薪水都比這高，時數還沒這麼長，還有冷氣廁所可以用，外送真的先不要」、「原po說的是真的，換算下來根本也沒賺多少錢，很累倒是真的，不如去超商，還可以吹冷氣」。