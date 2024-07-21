股神巴菲特4年來首度減碼「愛股」美國銀行　套現483億

▲「股神」巴菲特（Warren Buffett）。（圖／路透社）

記者陳瑩欣／台北報導

美國證交所公告，股神巴菲特旗下波克夏投資公司近期拋美國銀行（Bank of America）近3400萬股，套現價值約15億美元（約台幣483億元），持股降至9.99億股，市值仍逾428億美元（約台幣1.4兆元）。這筆交易是2020年第3季以來首見，市場解讀巴菲特在套現入袋後可用來為下個月底94歲生日暖壽。

《Barron's》報導，截至目前為止，美國銀行仍是波克夏投資公司中，持股第2大的標的，僅次於蘋果。波克夏目前對美國銀行持有約12.8%股權，由於持股超過10%，它需要在兩個工作天內向美國證券交易委員會揭露其持股變動。

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美國銀行股價19日以下跌 11 美分，每股42.9 美元作收，但在最近發布第二季財報後，過去一個月上漲7%，並觸及每股 44 美元以上的 52 周新高。外媒指出，雖然美國銀行並沒有像高盛、摩根大通那樣創歷史新高，但股價同樣升至近兩年半高點。

2011年，波克夏在次貸危機後對美國銀行投資50億美元，因此拿到每年付息6%的優先股，並在其後10年間，按照7.14美元的價值轉換為7億普通股，2017年波克夏宣布執行當年度換股權利時，美國銀行股價來到24美元，巴菲特也因此淨賺120億美元，並成為美國銀行第一大股東至今。

近年來，波克夏減少或取消了多家銀行公司的股份，包括富國銀行、摩根大通、高盛集團、美國合眾銀行和紐約梅隆銀行，不過波克夏出售美國銀行的交易讓市場意外，因為巴菲特此前在出售其他銀行股票時從未接觸過該銀行的股份。波克夏在第一季減持了蘋果的股份，一些波克夏觀察家認為巴菲特在第二季進一步減持了股份。

波克夏定於8月3日公布第二季收益，市場預期屆時也將同步提供有關其投資組合中頂級股權持有規模的最新資訊。