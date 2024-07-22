川普要對大陸商品徵收60%以上關稅　美國是否瘋狂進貨待觀察

▲川普要對大陸商品徵收60%以上關稅，美國是否因而瘋狂進貨待觀察。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

美國總統候選川普遇襲後，當選機率大增，由於川普已提議對所有進口商品徵收10%關稅、並對所有中國大陸進口品徵收60%以上關稅，英國勞氏日報(Lloyd's List)採訪美國密西根州立大學貨運經濟學家、供應鏈管理教授傑森·米勒(Jason Miller)，他分析，如果關稅調高時間是2026年1月，美國進口商爭相進口中國長壽命商品，2025年可能是"我們見過的最瘋狂的一年"。

對於米勒的見解，陽明海運前董事長謝志堅認為，川普如果當選，是否會確實執行大幅加高關稅政策有待觀察，開始加稅的日期也僅是個假設，如果真的決定大幅加高關稅，在生效日之前，進口貨量確實有可能增加，但會是寅吃卯糧的狀況。

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另現任總統拜登總統規劃今年9月與12月實施兩次降息，估計會讓資金轉往投資或購置房地產，帶動美國經濟成長，刺激經濟成長，提高購買力。不過加高關稅刺激進口量的效果會比較強。

至於對貨櫃船運市場的影響，謝志堅認為要從很多方面來看，近期市場運價下跌，是因美西線多了十條航線，運價因而下跌；全美零售聯合會(NRF)統計，今年首季美國進口貨量年增17%，第二季年增11%，第三季估計年增10%，第四季估年增1%，顯示今年美國市場是提前進貨，因此第三季旺季估也會提前結束。

對於俄烏戰爭，川普表示他當選就會結束俄烏戰爭，並要以哈在他上任前放回人質，否則將付出巨大代價。謝志堅笑說，現在全世界只有川普敢說他知道俄烏戰爭與以哈戰爭會如何發展，如果俄烏戰爭真的很快結束，五千億美元的重建商機龐大；如果以哈停火，紅海恢復通行，商船不須繞好望角，會多出5-9%的運力，加上明年新增的5.2%新造船，這些都會是市場的變數。

超大型攬貨公司的負責人則認為，中國對於美國加高關稅問題早有準備，很多企業都到海外投資設廠，像在墨西哥設的廠，貨品是以陸運運到美國，川普即使決定大幅提高大陸商品關稅，實施高關稅前貨物進口量應不致於爆量；另大幅提高關稅將引發嚴重通膨，估計會採取較溫和的折衷方案。