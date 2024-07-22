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川普當選恐衝擊外資信心　金管會：沙盤推演潛在變數

▲金管會主委彭金隆。（圖／記者屠惠剛攝）

▲金管會主委彭金隆。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社

美國總統候選人川普表態台灣應付給美國保護費，台股連2日暴跌近千點，市場高度關注，一旦川普當選，會否衝擊外資對台股信心，金管會主委彭金隆接受中央社專訪時透露，「想好因應對策更重要」，對於可預期的變數，金管會都會進行預演模擬。

台股7月衝上24000點大關，屢刷歷史新高紀錄，但近日川普保護費之說震撼美股，台積電亦連日下挫，光18及19日2個交易日台股合計跌掉超過900點。由於川普民調居領先態勢，未來一旦由川普當選，會否影響外資對台股信心，亦受市場高度討論。

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彭金隆接受專訪表示，金管會掌理金融市場，市場一定會有好的也有壞的發生，不是擔心而已，想好如何因應更重要，若先有心理準備及因應對策，擔心即可減少許多，金管會對於可預期變數會預演模擬。

他說，現在影響全球股市有2大重要關鍵，一是美國是否降息，二是下一任美國總統誰當選，美國政經情勢對台灣影響劇烈，金管會都有預先準備評估。

彭金隆指出，金管會一定會關注，也有做預擬沙盤推演，對可能的美國總統當選人政策進行仔細研究，畢竟新任美國總統政策未來不僅影響股匯市，對金融市場永續金融等政策都會有影響，金管會都要納入評估。

台股今年來漲勢強勁，漲幅冠居亞股，但往往淪為台積電一個人的武林，彭金隆坦言，台股呈現台積電一人江湖，韓國也是三星獨大，他希望股市可更平衡，有請證交所持續推進股市壯大計畫，「不能減分子，只能加分母」，他期待有更多厲害產業讓台股更均衡，而非過度倚重單一企業。

另一方面，美股T+1（交易日次日完成交割）制度自5月28日起正式上路，對於台股是否跟進改變交割制度，彭金隆明確表態「短期內不會」，金管會將仔細評估美國等各國實施原因及成效，持續觀望，目前沒有時間表。

彭金隆說明，美國也是看了幾年，在今年5月28日開始實施T+1，英國決定2027年實施，歐盟則在觀望，因此金管會也請有關單位研究，若台股實施T+1的優缺點及效益，不過他也認為，目前跟進T+1的國家仍屬少數，且改制原因各有不同，因此T+1效益如何仍須觀察。

至於現股當沖稅率減半優惠自2017年4月28日實施至今經歷二度延長，總實施期間已逾7年，對於今年底當沖降稅優惠屆期後是否應再延長，財委會立委看法分歧。彭金隆直言，一旦當沖降稅優惠取消，「肯定不是利多」，至於對市場衝擊會有多大，他現在不作預期。

彭金隆說，金管會身為資本市場主管機關，今年初已提交意見給財政部，希望給財政部充分時間思考進行決策，當初金管會給財政部的建議是當沖降稅延長5年，但稅制主政機關為財政部，財政部如何決策，他予以尊重。

關鍵字： 川普金管會

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