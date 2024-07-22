ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

股匯雙殺！指數盤中重挫700點　台幣貶1.42角刷8年新低

▲台股12日盤中一度重挫逾1400點，創下史上盤中最大跌幅。（圖／記者林敬旻攝）

▲台股示意照。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統拜登退出下任總統大選，改支持副總統賀錦麗代表民主黨角逐大位，台北股匯市雙殺戲碼持續上演。台股盤中重挫逾700點、匯市重貶1.42角失守32.8元關卡，續刷8年低點，市場預期將再測試33元整數價位。

新台幣今日原本以平盤價 32.73 元開出，但投資人偏空看待，開盤一小時已貶破32.8 元價位，台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收32.872元，重貶1.42角，成交金額11.91億美元，成為最弱亞幣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《CNBC》報導，中國政府宣布短期7天逆回購利率由1.8%下調至1.7%，為去年8月以來首度調整；另外，一年期和五年期貸款優惠利率也分別下調 10 個基點至 3.35% 和 3.85%，這令市場感到意外，因為經濟學家預計不會有任何變化。中國人民銀行也將從 7 月開始降低中期借貸便利的抵押要求。目前MLF利率為2.5%。

匯市交易員指出，受此影響，人民幣離岸價跳水，逼近7.3兌1美元水準，日圓則在當地官方出手穩定市場下，匯價在1美元兌157日圓附近表現。

交易員指出，在台幣弱、日圓相對走強下，台銀日圓現鈔牌告價來到0.2122，新台幣換匯優勢不如7月上旬掛出「0.2046」來得誘人。

關鍵字： 股市匯市台股

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

鴻海跌逾半根　盤中失守郭董退休價

鴻海跌逾半根　盤中失守郭董退休價

受到台積電（2330）走弱影響，權值股殺紅眼，鴻海（2317）今（22）日盤中跌逾半根失守200元「郭台銘退休價」，開盤2小時成交量逾10萬張，居上市公司成交排行第3名。

2024-07-22 11:09
台股大屠殺！重挫逾610點　雲豹能源逆勢連拉漲停

台股大屠殺！重挫逾610點　雲豹能源逆勢連拉漲停

受到台積電（2330）等權值股走跌影響，台股今（22）日盤中殺聲隆隆，開盤1小時重挫逾610點，指數一路摜破22700、22600、22500、22400與22300一共5道整防線，回測22200大關，盤面一片慘綠，不過雲豹能源（6869）早盤亮燈漲停鎖住，開盤半小時還有6500張買單排隊搶接，逆勢走揚引起市場熱議。

2024-07-22 10:04
凱米颱風逼近　颱風假5大QA一次看

凱米颱風逼近　颱風假5大QA一次看

輕度颱風凱米逐步逼近台灣，預估周三、周四最靠近台灣，強度也最巔峰，尤以大台北地區、宜蘭首當其衝，大家也關心是否能放颱風假，對此，《ETtoday新聞雲》整理颱風假5大勞工相關權益Q&A，為民眾解惑。

2024-07-22 09:06
巨嬰哭泣！台股殺逾200點摜破22700　00940失守10元發行價

巨嬰哭泣！台股殺逾200點摜破22700　00940失守10元發行價

受台積電（2330）帶頭殺影響，台股開盤10分鐘殺逾200點失守22700大關，擁有「巨嬰」封號的元大台灣價值高息（00940）今（22）日盤中失守10元發行價，投資人大嘆「原點失守」。

2024-07-22 09:11
ABC-KY瑞磁生技運用數位生物條碼　建立健康大數據平台

ABC-KY瑞磁生技運用數位生物條碼　建立健康大數據平台

創新數位生物條碼技術大廠瑞磁生技ABC-KY（6598）今日表示，平台應用又有新進展，將檢測儀器與多元檢測平台數位生物條碼，提供給市值近100億美金的早期癌症篩檢大廠Exact Sciences，進行產品開發。

2024-07-22 13:27
股匯雙殺！指數盤中重挫700點　台幣貶1.42角刷8年新低

股匯雙殺！指數盤中重挫700點　台幣貶1.42角刷8年新低

美國總統拜登退出下任總統大選，改支持副總統賀錦麗代表民主黨角逐大位，台北股匯市雙殺戲碼持續上演。台股盤中重挫逾700點、匯市重貶1.42角失守32.8元關卡，續刷8年低點，市場預期將再測試33元整數價位。

2024-07-22 12:24
川普要對大陸商品徵收60%以上關稅　美國是否瘋狂進貨待觀察

川普要對大陸商品徵收60%以上關稅　美國是否瘋狂進貨待觀察

美國總統候選川普遇襲後，當選機率大增，由於川普已提議對所有進口商品徵收10%關稅、並對所有中國大陸進口品徵收60%以上關稅，英國勞氏日報(Lloyd's List)採訪美國密西根州立大學貨運經濟學家、供應鏈管理教授傑森·米勒(Jason Miller)，他分析，如果關稅調高時間是2026年1月，美國進口商爭相進口中國長壽命商品，2025年可能是”我們見過的最瘋狂的一年”。

2024-07-22 11:12
4張千萬發票無人領！最低超市花26元買飲料就中獎　9／5日到期

4張千萬發票無人領！最低超市花26元買飲料就中獎　9／5日到期

今年5-6月統一發票即將在本周四（25日）開出新一期獎號，不過財政部清查前期（3-4月）統一發票大獎清冊發現，還有17張百萬元以上大獎沒人領回，其中千萬元獎還有4張未領，有民眾在台中市忠明南路上台糖蜜鄰超市花26元買飲料就中大獎，由於領獎期限至9月5日為止，財政部呼籲民眾把握機會領錢，不要和財神爺擦肩而過。

2024-07-22 10:30
台積電跌破950！他驚「上車撿鑽石」　PTT炸鍋：頂到肺了

台積電跌破950！他驚「上車撿鑽石」　PTT炸鍋：頂到肺了

台積電今（22日）震盪走跌，盤中跌至940多元，而一名網友稱，看到台積電跌破千元，現在又跌到950元以下，認為是「買進的最佳時機...還有人沒撿鑽石嗎？」文章引發PTT炸鍋討論，「剛剛委託2張了，超爽」、「這一波會跌到800元」、「超過1000元還敢入場的...真的頂到肺了！」

2024-07-22 10:28
投資人看壞！　國泰金：逾5成民眾預期下半年台股跌破2萬點

投資人看壞！　國泰金：逾5成民眾預期下半年台股跌破2萬點

國泰金（2882）今（22）日公布7月國民經濟信心調查結果，雖然景氣展望及股市情緒樂觀指數連續兩個月上揚，但民眾對於2024下半年台股加權指數高低點的預期偏悲觀，43.1%民眾認為會在2萬4千點上方，52.3%民眾認為會跌破2萬點。

2024-07-22 10:19

讀者迴響

熱門新聞

凱米颱風逼近　颱風假5大QA一次看

4張千萬發票無人領！最低超市花26元買飲料就中獎　9／5日到期

台股大屠殺！重挫逾610點　雲豹能源逆勢連拉漲停

巨嬰哭泣！台股殺逾200點摜破22700　00940失守10元發行價

外媒：傳OpenAI「AI晶片」將交由台積電生產

美股「科技7巨頭」財報周來臨　Google、特斯拉打頭陣

股匯雙殺！指數盤中重挫700點　台幣貶1.42角刷8年新低

7檔金融股接力除息　王道銀殖利率4%上車門檻最低

全球遊戲市場爆炸成長　專家點名2檔「博弈概念股」獲利大躍進

全職跑外送　他貼薪資勸世：不要隨意辭職來跑

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

民進黨全代會中常委出爐！　親賴系統過半...陳亭妃突圍

ITZYx蕭亞軒夢幻聯動　熱跳〈愛的主打歌〉

因女友不被家人所喜愛　20歲男失控「刀捅母姐」

女友不討喜！家人勸分手　中和20歲男持刀捅母姐

小吳、紀卜心手搖店「被消基會點名」　她首回應鮮奶品牌！5月就認有含奶精

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366