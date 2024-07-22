股匯雙殺！指數盤中重挫700點　台幣貶1.42角刷8年新低

▲台股示意照。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統拜登退出下任總統大選，改支持副總統賀錦麗代表民主黨角逐大位，台北股匯市雙殺戲碼持續上演。台股盤中重挫逾700點、匯市重貶1.42角失守32.8元關卡，續刷8年低點，市場預期將再測試33元整數價位。

新台幣今日原本以平盤價 32.73 元開出，但投資人偏空看待，開盤一小時已貶破32.8 元價位，台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收32.872元，重貶1.42角，成交金額11.91億美元，成為最弱亞幣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《CNBC》報導，中國政府宣布短期7天逆回購利率由1.8%下調至1.7%，為去年8月以來首度調整；另外，一年期和五年期貸款優惠利率也分別下調 10 個基點至 3.35% 和 3.85%，這令市場感到意外，因為經濟學家預計不會有任何變化。中國人民銀行也將從 7 月開始降低中期借貸便利的抵押要求。目前MLF利率為2.5%。

匯市交易員指出，受此影響，人民幣離岸價跳水，逼近7.3兌1美元水準，日圓則在當地官方出手穩定市場下，匯價在1美元兌157日圓附近表現。

交易員指出，在台幣弱、日圓相對走強下，台銀日圓現鈔牌告價來到0.2122，新台幣換匯優勢不如7月上旬掛出「0.2046」來得誘人。