勞工65歲不退休可多拿資遣費？　勞動部：退休不會變資遣

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

立法院上周三讀通過《勞動基準法》第54條修正草案，65歲以上勞工可經勞雇雙方協商，延後強制推休年齡，不過，有媒體報導提到，若雇主想讓勞工退休但勞工不願意，雇主必須以資遣方式辦理，等於可讓勞工多領一筆退休金，對此，勞動部澄清，退休與資遣是不同制度，若勞資雙方未能協商延後退休年齡，應回到現行規定，退休不會變成資遣。

針對報載「勞動基準法第54條修正施行後，勞雇雙方如協商不成，勞工想退休、但雇主不願意放人，勞工能用自請退休的方式辦理；反之，若是雇主想讓勞工退休、不過勞工不願意，則雇主必須以資遣的方式辦理」，勞動部澄清，退休與資遣是不同制度，本次《勞動基準法》第54條修正，將勞資協商延後強制退休年齡明文列為法律，一方面可讓資方鼓勵高齡勞工續留職場，另一方面也能讓有意願繼續留在職場的高齡勞工，能有與資方協商的權益，如勞資雙方未能協商合意延後退休年齡時，應依原屆齡退休規定辦理。

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勞動部說明，本次《勞動基準法》第54條修正增列「強制退休年齡，得由勞雇雙方協商延後之」，是明定勞雇雙方可依事業單位的工作性質及人力需求等，協商約定優於《勞動基準法》退休年齡。舉例而言，勞雇雙方已協商將退休年齡延後至67歲，則勞工即可繼續工作至67歲；如果勞雇雙方協商不成立，則應回到現行規定，退休不會變成資遣。

勞動部提醒，依《中高齡及高齡者就業促進法》第12條規定，「雇主對求職或受僱之中高齡者及高齡者，不得以年齡為由予以差別待遇。」所謂差別待遇，包括「薪資之給付或各項福利措施」等事項。

因此，如勞雇雙方已依《勞動基準法》第54條規定，經協商同意延後勞工之退休年齡後，雇主除有正當理由外，不得對逾65歲繼續工作之勞工有降低薪資給付及其他勞動條件等不利對待，否則，地方勞動主管機關依法論處雇主30萬元以上150萬元以下罰鍰，並公布其姓名或名稱、負責人姓名。