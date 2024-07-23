「台積電是慢飆股不必盯盤」　華爾街操盤手估未來3年再漲4成

圖、文／鏡週刊

台積電攻上天價後回落，短短4個交易日摔掉百元，「2330登山社要下山了嗎？川普超派。」台積電的操作策略，持續在批踢踢股版熱議，華爾街操盤手闕又上解惑，以2027年台積電的EPS將達67元、本益比20倍計算，股價可來到1,340元，「台積電3年能有4成漲幅，可將銀彈分為10～20份，每個月買進。」他說。

「台積電是要用3～5年看待的優質成長股，為何投資2、3個月就急著要開箱？」投資達人闕又上說，台積電目前本益比接近30倍偏高，股價震盪在所難免，但不代表它不是好股票，眼光要放遠3～5年，「台積電這檔慢飆股能讓你飛到荒島上、安心渡假，都不必盯盤。」

尤其是多數人只注重「價格」而忘記「價值」，闕又上以PEG（本益成長比）計算，若PEG小於或等於1，就是股價被低估，以近1年的輝達和台積電PEG相較，1年前依序是1.92、2.45，如今依序來到0.86、0.97，可見2檔股票的獲利超速，但評價被低估。

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「這個現象在彼得林區的眼中，就是具備成長潛力的『翻倍股』，因此長期來看，台積電高貴而不貴。」闕又上也強調，台積電的製程技術領先全球，放眼台股，很難找到這麼有實力的好股票。

投資人面對震盪，不必跟著市場波動起舞，闕又上建議可將銀彈分為10～20份，每個月分批買進，「若跌幅拉大到5％～10％，就適度加碼、多買些囉！」他說。

再以台積電未來10年的成長報酬預估，闕又上保守估算盈餘成長率12％，先進製程從以往的7奈米、5奈米、3奈米，再到2025年量產2奈米，「預計2027年時2奈米達到出貨、銷售的高峰，保守看待盈餘成長率12％，可預估2027年的EPS達67元，本益比以20倍估算，台積電的股價能來到1,340元，而法說會上魏哲家曾提到，台積電的盈餘成長率達20％，比我保守預估來得高，因此未來3年，股價漲幅4成並不誇張。」

闕又上說，台積電今年以來一飛衝天、奔跑的斜率太高，「跑得太快、休息一下，是為了走更長遠的路。」他形容台積電是越沉越香的一甕好酒，值得投資人等待。



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