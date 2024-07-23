快訊／台積電嘉義廠徵「耐熱挖土人員」　消息曝光才1天驚傳喊卡

▲ 熱心民代傳PO台積電嘉義廠急徵「耐熱挖土人員」徵才，但徵才活動一天就喊卡!（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

台積電在嘉義科學園區興建CoWoS先進封裝廠第1廠，日前疑似挖到遺跡，現場依文化資產保存法規定暫停施工，網路及當地民代臉書也貼出台積電嘉義廠「徵才資訊」，表示要徵求60名考古挖掘人員，日薪1700元含勞保，引發熱議。但23日中午傳出徵才活動突然喊卡，朴子就業服務中心向《ETtoday新聞雲》表示，確有9人表達意願，但代徵公司今天中午因為不明原因，緊急中止招募。

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▲網傳台積電嘉義廠徵「耐熱挖土人員」徵才薪資福利遭批（圖／記者翁伊森翻攝）

徵才資訊提及，台積電嘉義廠「急徵」考古挖掘人員數名，工作條件無經驗可、耐熱者佳，工作內容為用鏟子挖土，時間早上8點至下午5點（上工日起至10月底），含周休二日，但假日其中1天需配合加班出勤，日薪為1700元（含勞保），健保則可視需求加保。更有人透露，台積電將招募60人。

不少網友質疑「大熱天的... 徵得到嗎」、「嘉義這個氣溫... 應該會熱暈」、「1700應該很難找到吧」、「粗工薪水都比這個高」。更有鄰近民眾表示，工作期程僅三個月，工作薪資不如當地農務工2000元起薪，每小時實際算起來大約法定時薪183元，尤其酷夏時期恐怕日曬雨淋，謹慎評估後還是轉求其他工作。

《ETtoday新聞雲》去電徵才公司電話無獲回應，轉向朴子就業中心求證，得知徵才單位原本預25日正式啟動徵才，目前也已有9位民眾表達意願，但徵才公司今天突然喊卡，就業中心只好配合，也不清楚徵才喊卡的原因。

嘉義科學園區於5月辦理動土，採分階段開發及公共設施得與廠商建廠同步動工方式進行; 台積電佔地約20公頃，其中第1座先進封裝廠規劃面積約12公頃，預計2026年底完工，創造3000個就業機會，但因挖到遺跡立即停工，還傳出疑為了加速遺跡開挖進行，大舉徵才，沒想到消息曝光才1天就緊急喊卡。