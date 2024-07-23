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台積電營運牽動全球經濟　外媒：川普評論需要了解「四大數字」

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒巴倫週刊報導，台積電（2330）和其他科技股上周遭遇重創，外媒認為，美國前總統川普近日發表有關台灣的言論可能是點燃火勢的導火線，不過外媒也點出四個關鍵數字，認為川普在發表言論時，應該要了解到台積電的重要性。

首先是7000億美元，川普在接受《彭博商業周刊》採訪時發表有關台灣言論後，那斯達克指數週三下跌 2.8%。這次下跌使大型晶片股的市值蒸發了約 7000 億美元，其中包括台積電以及蘋果 、亞馬遜、NVIDIA等七大巨頭的股票 。

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這顯示市場認為台積電不僅僅是一家晶片製造商，而是美國最大、最重要的公司關鍵零件的主要供應商。

第二個數字是92%，根據半導體工業協會的數據，台積電生產了全球92%的先進半導體，其電晶體和元件尺寸小於 10 奈米。韓國則佔 8%。

美國想再次在這個國家製造先進的晶片，但這需要一段時間。美國目標到2030年，實現20%的先進晶片國產化。

第三個數字是33%，台積電所有製造的晶片都是為那些沒有自己製造業務的半導體公司製造的。台積電是NVIDIA、 AMD、 博通、高通等公司的大型供應商 。

這四家製造晶片的費用中大約有三分之一給了台積電。單一供應商佔任何公司銷售總成本 33% 的情況並不常見，這也是台積電至關重要的另一個跡象。

最後則是45%，NVIDIA和其他公司從台積電取得晶片，然後進行銷售。來自微軟、Meta、Alphabet、亞馬遜和特斯拉的訂單約佔NVIDIA總銷售額的45%。

蘋果目前並沒有購買大量NVIDIA晶片。但蘋果佔高通銷售額的約27%，佔博通銷售額的約17%。

外媒指出，理論上，沒有台積電就意味著沒有iPhone、人工智慧伺服器和其他人們依賴的電子產品。

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關鍵字： 台積電

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