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跟進台積電！台新銀行插旗福岡　總座林淑真：拚3年就獲利

▲▼台新銀行總經理林淑真。（圖／記者陳瑩欣攝）

▲台新銀行總經理林淑真（圖中）。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台新銀行福岡支行23日舉辦開幕酒會，甫上任的台新銀行總經理林淑真表示，隨著台積電前進九州設廠，半導體產業向九州靠攏，加上許多台籍工程師也來到九州，認為台新銀行在日本的業務能量不是太大問題，福岡支行應該可以很快就獲利，並訂出福岡支行3年賺錢、東京分行資產規模逐年雙位數成長的目標。

被日本媒體問到與其他國銀赴日的經營差異，台新銀行福岡支行王柏璋表示，相較於玉山銀行早一步到福岡設點，台新銀行在東京的分行比玉山更早開，雙方有各自的強項，是彼此競爭又合作的關係，在爭取某些案件的時候，甚至可以一起合作去爭取。

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林淑真表示，台、日雙方在經濟貿易往來上一直都非常緊密地連結，也是彼此前5大的貿易夥伴國，近年來因為台積電在九州熊本設廠，讓大家對九州這個地區有了更深入的了解，九州以「半導體產業聚落」和「價格具競爭力的綠電」聞名，成為半導體公司設廠的首選之地。

特別是福岡作為九州地區的經濟中心之一，不僅擁有發達的交通運輸，還有先進的產業基礎設施，使福岡成為非常有利於企業發展和投資的地點。

林淑真分析，面對台積電在熊本帶來的經濟效益，台新銀行選擇在位於九州經濟中心的福岡設立支行，在大家的見證及祝福之下，在今年4月23日順利完成開業儀式，福岡支行的業務也正式積極地展開。福岡支行營業項目多元，台新銀行以福岡為中心，服務西日本及九州地區之台灣自然人、法人及日本當地企業，並與東京分行密切合作，提供日本地區客戶整體的服務。未來也會積極地整合台新銀行在海內、外地區的金融網絡，提供更全方位的服務。

林淑真強調，台新銀行深耕台灣超過30年，台新銀行屬於台新金控旗下子公司，除銀行外，台新金控還擁有證券、保險、資產管理及創投等子公司，讓客戶可以享有完整的服務。台新銀行在台灣擁有101個分行，海外的部分，近20年我們在香港、新加坡、日本、澳洲、馬來西亞、緬甸、越南、中國大陸及泰國，共9個國家設有11個海外據點，台新銀行也相當期待共同為九州地區，乃至整體日本地區的發展盡一份心力。

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關鍵字： 台新銀台積電

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