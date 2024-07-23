台股大漲614點！海悅、一詮「亮漲停燈」　被列入14檔注意股名單

▲台灣證券交易所。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

台股23日勁揚614.85點，創史上第2大漲點，收在22,871.84點。證交所公布14檔注意股，其中，所羅門（2359）最近6個營業日累積週轉率為58.81%，且當天週轉率為17.74%，被列入注意股名單；另外，今天攻漲停價的海悅（2348）、一詮（2486）也皆在名單之內。

根據證交所資訊，所羅門最近6個營業日累積週轉率為58.81%，且7月23日週轉率為17.74%；7月22日最近6個營業日的當日沖銷成交量占最近6個營業日總成交量比率65.31%，且7月22日當日沖銷成交量占該日總成交量比率71.96%，因此被列入注意股。

[廣告]請繼續往下閱讀...

值得注意的是，海悅7月23日直攻漲停價364.5元，但因最近6個營業日累積收盤價漲幅達27.09%，且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達55元，最近90個營業日起迄兩個營業日收盤價漲幅達207.59%，也被列入注意股。

另一檔攻漲停的個股是一詮，7月23日衝上漲停板133元，但本益比為168.35，且股價淨值比為6.84，當日週轉率為8.28%，且其股價淨值比較該類股股價淨值比4倍以上，被列入注意股。

其他被列入注意的有價證券資訊還包括：彰源、精技、長榮航太、統一證、信邦、弘憶股、聯鈞、事欣科、森崴能源、明輝-DR、同方友友-DR。