凱米強風狂吹　風力發電「破220萬瓩」相當於核三發電量

▲凱米強風狂吹，風力發電24日突破220萬瓩，相當於核三發電量。（圖／YouTube／台中高美濕地4K即時影像）

文／中央社

強烈颱風凱米逼近台灣，在強勁風速加持下，台電表示，24日風力發電維持200萬瓩，一度突破220萬瓩，占整體發電比例為7.4%，優於傳統夏季表現，發電量相當於核三廠。台電指出，若風速過強，葉片也會啟動保護機制，避免機組受損。

中央氣象署24日下午發布颱風強風告警，將出現12級平均風或14級陣風以上風力，為今年首發強風國家級警報，氣象署當晚持續發布海上陸上颱風警報，颱風中心已達花蓮東方海面約30公里處，預估未來幾小時內會登陸，並提醒24日晚間至25日凌晨，宜蘭及北花蓮地區將受到颱風近中心強風豪雨影響。

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台電官網資訊顯示，24日凌晨5時過後，風力發電量維持在約200萬瓩，中午10時甚至高達221.1萬瓩，占整體發電比例為7.4%，不過24日晚上8時20分統計，風力發電為195.8萬瓩，整體發電占比約6.7%。

台電表示，風力發電2雖然在24日中午過後小幅下跌，但整體而言，颱風風速加持，帶動風機發電量優於夏季平時表現，24日風力表現相當於核三廠機組發電量。

台電說明，傳統夏季比較無風的狀況下，風力發電量介於30至50萬瓩，因此夏季再生能源發電以太陽光電為主，冬季在風力加持下，則可以減少燃煤機組發電，進而降低空污現象，隨著風力機組建置完成，未來將有更多風機加入供電行列。

不過台電也指出，若颱風風速過強，風機葉片也會啟動保護機制，以維持機組正常運作，台電會以機組安全為主要考量，讓風力機組可以安全運轉。

此外，夏日炎熱氣溫，推升23日下午1時38分尖峰負載達4142.1萬瓩，創歷史新高紀錄。台電表示，由於颱風逼近，加上24日停班停課，商業等用電減少許多，連帶降低尖峰負載，24日尖峰備轉容量率估為21.19%，顯示系統供電餘裕充足。