台股跳水見猛獁象！遊戲股王鈊象除權息　「強攻漲停」投資人歡呼

▲鈊象總部。（圖／鈊象提供）

記者楊絡懸／台北報導

以麻將遊戲《明星三缺一》成功打下一席之地的遊戲股王「鈊象」（3293）26日登場除權息大秀，每股配發現金股利35元及股票股利10元，除息參考價為715元。就在台股「大跳水」重挫近千點跌落季線，鈊象開盤5分鐘強勢攻上漲停價786元，大步邁進填息之路，受投資人矚目。

鈊象原預計7月24日進行除權息，不過受颱風影響延期至7月26日進行作業，將配發現金股利35元及股票股利10元，以7月23日收盤價1,465元計算，除息參考價為715元，幾乎呈現「股票買一送一」，被市場形容猶如「猛獁象」。

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鈊象營收獲利續創新高，日前股價一度來到1,520元歷史天價，原先市場預期鈊象股價接近高點，加上台股近日接連走跌，恐怕難以填息，不過鈊象一早開盤後就攻上漲停價786元，氣勢驚人。

據了解，鈊象內部早就認為公司股價太高，不利股票流通，因此有意藉由發放股票股利讓股本膨脹，在外流通股數較多，也會吸引更多投資人參與。

鈊象今年以來東南亞、歐洲營收持續挹注，觀察鈊象6月營收15.54億元，月減1.14%，年增32.9%；6月營業淨利8.81億元，稅前淨利9.19億元，每股稅前盈餘6.51元；累計今年上半年營收87.52億元，年增28.66%，創同期新高。