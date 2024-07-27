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凱米威力太強！全台逾86萬戶曾停電　8138戶待搶修

▲▼淹水造成多處大樓地下配電室設備受損，待抽除積水後，須逐一檢查。（圖／台電提供）

▲淹水造成多處大樓地下配電室設備受損，待抽除積水後，須逐一檢查。（圖／台電提供）

記者陳瑩欣／台北報導

凱米颱風雖已遠離台灣，惟其外圍環流帶來豪雨，仍造成各地零星停電災情，截至今(27)日下午3時，全國累計曾停電超過86萬戶，在台電同仁日夜努力搶修下，剩餘8138戶待復電。目前剩餘停電區域，多因道路坍方、樹木倒斷等狀況而影響搶修，台電已與相關單位持續合作，力求「路通到哪，台電就修到哪」。

針對高雄市發生嚴重淹水，台電已調度人力及抽水設備全力搶修，儘早恢復供電，懇請民眾多多諒解。

台電表示，近日豪雨致高雄市區嚴重淹水，造成多處大樓地下配電室設備受損，台電已調度南部各縣市單位的抽水機及吸泥車，並與地方政府、國軍等單位通力合作，加速解決淹水問題。除了積水嚴重外，待抽除地下室積水後，還須逐一將泡水設備洗淨、擦拭、點檢，若變壓器、開關設備或用戶電表受損，都需一一進行更換後，才能正常送電，台電將積極搶修，用最快的速度恢復供電，也感謝民眾的耐心等待。

台電說明，為加速復電時效，台電持續啟動跨區支援機制，擴大搶修量能，調集桃園、新竹及苗栗等8個區處，共計407人次前往仍有停電的地區，集中人力、加速搶修。

台電指出，凱米颱風來襲，因風雨影響電力設備，截至今日下午3時，造成全國曾停電86萬6260戶，目前已修復85萬8122戶，復電逾99%，剩餘8138戶待復電，包括高雄市2750戶、嘉義縣2103戶及雲林縣903戶等。

台電提醒，若發生停電事故，民眾可使用「台灣電力APP」停電報修功能，或是台電網站於颱風期間開設的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況，即可查詢或通報停電資訊。
 

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