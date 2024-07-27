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凱米颱風釀住家淹水、愛車泡水　保險理賠一次看

▲▼ 高雄,淹水, 。（圖／記者張雅雲攝）

▲凱米颱風釀住家淹水、愛車泡水。（圖／記者張雅雲攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

台灣今年第一個登陸颱風凱米帶來豪大雨，造成全台多處傳出淹水、愛車泡水等災情，產險業表示，若個人住宅因颱風淹水，住火險有擴大承保颱風洪水損失，另愛車若因颱風成泡水車，有投保泡水車補償險、車體險加保颱風洪水險就符合理賠範圍。

▲▼凱米颱風釀住家淹水、愛車泡水保險理賠 。（圖／記者林潔禎攝）

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富邦產險提醒若愛車泡水高度已超過車底板，切記不可將車輛主電源開啟或發動引擎，避免造成電路短路或引擎機件受損，保持原狀先聯絡修理廠拖吊回廠檢修。此外，若住家屋內發生淹水情形，建議可先拍照記錄，後續再申請相關理賠，富邦產險將積極協助保戶恢復正常生活。

富邦產險進一步指出，當愛車泡水，水淹高度不到輪胎1/4時，可打低速檔後慢慢駛離淹水地區，並輕踩剎車將水份排除，使煞車系統回復正常運作，但若淹水高度已超過輪胎一半或是超過車底板時，引擎電腦極有可能已泡水，建議以拖吊方式將車輛移開現場，不可發動引擎行駛，避免引擎汽缸內部進水，並儘快聯繫修理廠拖回維修。

▲▼凱米颱風釀住家淹水、愛車泡水保險理賠 。（圖／記者林潔禎攝）

富邦產險說，民眾若有投保「汽車泡水車補償損失保險」或「汽車車體損失保險颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款」等天災型商品，則於愛車拖吊進廠後，應請車廠先行檢視車況，並就損害部位進行修復估價後通知保險公司派人進行勘估與拍照。

此外，若是住家發生淹水事故，富邦產險則建議先針對住家周遭及屋內淹水情形拍照保全證據，並通知當地村里長，必要時會同警察派出所員警進行勘查，依據「水災災害救助種類及標準」規定，實際居住之房屋因水災淹水達50公分以上，即可申請政府淹水災害救助金。

▲▼凱米颱風釀住家淹水、愛車泡水保險理賠 。（圖／記者林潔禎攝）

同時，因住宅火險已擴大承保「住宅颱風及洪水災害補償」之保險保障，若標的物發生颱風或洪水等事故，並符合「水災災害救助種類及標準」之規定，保險公司將依承保住宅所在地區不同，直接理賠7000~9000元不等之金額，若淹水未達50公分但有實際損失，則需要進行實際勘估並詳列損失清單，保險公司將依住宅所在地對應的賠償限額內，依實際損失金額賠付，民眾可依自身情況申請。


 

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