ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

猛獁象飆漲！遊戲股王鈊象除權息第2天　續衝填息

▲鈊象研發總部。（圖／鈊象提供）

▲鈊象研發總部。（圖／鈊象提供）

記者楊絡懸／台北報導

以麻將遊戲《明星三缺一》成功打下一席之地的遊戲股王「鈊象」，繼7月26日直奔漲停786元後，29日開盤前試撮再度跳空漲停來到864元，開盤10分鐘後雖然一度收斂來到838元，漲幅仍見逾6.6%；目前暫報852元，上漲69元，漲幅8.78%，成交量達6,143張。

鈊象今年配發現金股利35元及股票股利10元，除息參考價為715元，在台股7月26日重挫之際，開盤不到10分鐘就攻上漲停價786元，讓投資人笑開懷；29日延續氣勢，填息企圖心強烈，被市場形容猶如「猛獁象」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鈊象營收獲利續創新高，日前股價一度來到1,520元歷史天價，除息前一日以1,465元作收，穩定往填息軌道邁進中。不過觀察三大法人7月26日動向，外資賣超1,179張，投信賣超5張，自營商賣超69張，合計賣超約1,253張。

這也是鈊象時隔兩年再次配息配股，據了解，之所以今年配發現金股利35元及股票股利10元，幾乎呈現「股票買一送一」，是因為鈊象內部早就認為公司股價太高，不利股票流通，因此有意藉由發放股票股利讓股本膨脹，在外流通股數較多，也會吸引更多投資人參與。

鈊象今年以來東南亞、歐洲營收持續挹注，觀察鈊象6月營收15.54億元，月減1.14%，年增32.9%；6月營業淨利8.81億元，稅前淨利9.19億元，每股稅前盈餘6.51元；累計今年上半年營收87.52億元，年增28.66%，創同期新高。

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

關鍵字： 遊戲股股票配息鈊象股價營收增長東南亞市場

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

雲豹能源殺不完　今爆第3根跌停「三天跌近百元」

雲豹能源殺不完　今爆第3根跌停「三天跌近百元」

雲豹能源（6869）今日苦吞連續第三根跌停，股價跌至237元，大跌26元，其他綠能股同樣見逃命潮，天方能源（3073）盤中也一度跌停，股價最低來到81.9元。

2024-07-29 11:03
猛獁象飆漲！遊戲股王鈊象除權息第2天　續衝填息

猛獁象飆漲！遊戲股王鈊象除權息第2天　續衝填息

以麻將遊戲《明星三缺一》成功打下一席之地的遊戲股王「鈊象」，繼7月26日直奔漲停786元後，29日開盤前試撮再度跳空漲停來到864元，開盤10分鐘後雖然一度收斂來到838元，漲幅仍見逾6.6%；目前暫報852元，上漲69元，漲幅8.78%，成交量達6,143張。

2024-07-29 10:54
妖股錸德「強勢回歸」！開盤15分鐘噴漲停　1.6萬張排隊等買

妖股錸德「強勢回歸」！開盤15分鐘噴漲停　1.6萬張排隊等買

光碟片製造商錸德（2349）29日早盤以15.15元開出，開盤不到15分鐘，就衝上漲停價16.05元，直至目前仍有1.6萬張排隊等買。曾連飆多根漲停板的錸德，一度被形容是「妖股」，如今強勢回歸，受投資人矚目。

2024-07-29 10:01
台積電反彈漲20元至944　台股復仇大漲逾340點收復22400

台積電反彈漲20元至944　台股復仇大漲逾340點收復22400

受惠美股、亞股強勁反彈，台股今（29）日表現也暴力回升，台積電（2330）開盤漲20元至944元，指數大漲342點衝破22460點。

2024-07-29 09:03
日圓換匯「0.2182」攀4個月最差行情　10萬台幣少換逾3萬日圓

日圓換匯「0.2182」攀4個月最差行情　10萬台幣少換逾3萬日圓

日圓彈升、台幣走弱，台銀今（29日）日圓現鈔換匯牌告價來到0.2182，創3月11日以來、逾4個月最差行情，若與7月11日日圓最低價0.2046相較，以10萬台幣換匯少換3萬日圓。

2024-07-29 12:54
于美人未幫員工辦勞保　勞動部「罰2萬」公告曝光

于美人未幫員工辦勞保　勞動部「罰2萬」公告曝光

資深媒體人于美人競選中正萬華區立委引發勞資糾紛，勞動部本月上旬公告，于美人沒有幫所屬勞工辦理勞保、退保手續，因此開罰2萬元。

2024-07-29 12:33
創意法說看空股價打入跌停　超過1500張等著賣

創意法說看空股價打入跌停　超過1500張等著賣

創意電子(3443)25日舉行法說會，但由於先前法人看好創意有機會在NRE（委託設計服務）帶動下調高財測，但創意財測卻意外保守，預期Q3營收季減個位數百分比，且全年營收將大致持平，導致創意今日股價跳空跌停，大跌130元至1205元，截至中午12點，還有超過1500張排隊等著賣。

2024-07-29 12:10
2024台灣新創世界杯「振生半導體奪冠」　10月赴美爭百萬美元投資款

2024台灣新創世界杯「振生半導體奪冠」　10月赴美爭百萬美元投資款

2024台灣新創世界杯（Taiwan Startup World Cup, TSWC）26日登場，美國評審從165家優秀團隊中，遴選出前15強的新創企業參與台灣區域決賽，並由評審團現場選出前三名，最終由「振生半導體」獲得冠軍，代表台灣於10月赴美國舊金山參與全球決賽，爭奪100萬美金投資款。

2024-07-29 11:52
達飛Q2營收年增6.8%　我長榮、陽明卻年增逾五成

達飛Q2營收年增6.8%　我長榮、陽明卻年增逾五成

全球第三大貨櫃船公司法國達飛航運上周率先公佈第二季財報，營收為131億美元，年增6.8%，而我國長榮海運(2603)第二季營收年增率高達58%，陽明海運(2609)年增50.06%，業界分析差距會這麼大，估計與我貨櫃雙雄東西向的歐美線營收占比高達七成以上，而達飛除了東西向，南北向也佈署不少航線，而今年第二季運價漲幅最高的是歐美線。

2024-07-29 11:49
新光金爆10萬張殺盤一度翻黑　玉山金跌近1%最弱

新光金爆10萬張殺盤一度翻黑　玉山金跌近1%最弱

台股今（29日）策動反彈，不過金融股表現兩樣情，開盤2小時金控股王富邦金（2881）盤中反彈重新收復87.4元除息參考價，終結貼息悲情朝填息道路邁進；不過現增申購募集中的新光金（2888）卻爆出逾10萬張交易量，盤中一度翻黑，最低報10.65元。不過金控股中表現最弱為玉山金（2885），開盤5分鐘後多在平盤之下游走，11點半跌幅仍近1%。

2024-07-29 11:41

讀者迴響

熱門新聞

185萬人領錢囉！符合資格「平均領1.87萬元」　明天入帳

妖股錸德「強勢回歸」　開盤15分鐘噴漲停

高股息ETF越跌越買？　不敗教主喊4情況別碰

00940無腦扣5000元連3個月　達人秀對帳單：績效負34元

246萬存股族看過來！5官股金融除權息比一比　兆豐金稱冠

公司規定「外套不能掛椅背」！職場新人超納悶

存股族搶2萬紅包！新光金抽籤申購今起跑　限「買10張」吸睛

2家職業工會欠繳保費　勞保局將暫拒給付

退休只靠單一收入保證慘

342萬人準備領錢！首批退稅　7／31直接入帳

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

3歲娃衝車陣哭找阿公　女警姐姐「呼呼」無效

楊勇緯巴黎奧運無緣奪牌　劉文等：他需要時間調適

沒有Toro聲音成19年遺憾　Energy圓夢..他爆哭：本來不想唱

五月天阿信來了！EnergyY合體　上台大跳〈星期五晚上〉嗨爆

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

熱門快報

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

超過5000個獎項等你抱回家

現在打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，就有機會獲得GoPro10、Switch Lite、萬元購物金等大獎！

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366