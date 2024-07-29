猛獁象飆漲！遊戲股王鈊象除權息第2天　續衝填息

▲鈊象研發總部。（圖／鈊象提供）

記者楊絡懸／台北報導

以麻將遊戲《明星三缺一》成功打下一席之地的遊戲股王「鈊象」，繼7月26日直奔漲停786元後，29日開盤前試撮再度跳空漲停來到864元，開盤10分鐘後雖然一度收斂來到838元，漲幅仍見逾6.6%；目前暫報852元，上漲69元，漲幅8.78%，成交量達6,143張。

鈊象今年配發現金股利35元及股票股利10元，除息參考價為715元，在台股7月26日重挫之際，開盤不到10分鐘就攻上漲停價786元，讓投資人笑開懷；29日延續氣勢，填息企圖心強烈，被市場形容猶如「猛獁象」。

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鈊象營收獲利續創新高，日前股價一度來到1,520元歷史天價，除息前一日以1,465元作收，穩定往填息軌道邁進中。不過觀察三大法人7月26日動向，外資賣超1,179張，投信賣超5張，自營商賣超69張，合計賣超約1,253張。

這也是鈊象時隔兩年再次配息配股，據了解，之所以今年配發現金股利35元及股票股利10元，幾乎呈現「股票買一送一」，是因為鈊象內部早就認為公司股價太高，不利股票流通，因此有意藉由發放股票股利讓股本膨脹，在外流通股數較多，也會吸引更多投資人參與。

鈊象今年以來東南亞、歐洲營收持續挹注，觀察鈊象6月營收15.54億元，月減1.14%，年增32.9%；6月營業淨利8.81億元，稅前淨利9.19億元，每股稅前盈餘6.51元；累計今年上半年營收87.52億元，年增28.66%，創同期新高。