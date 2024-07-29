185萬人領錢囉！符合資格「平均領1.87萬元」　明天入帳

▲勞保年金將入帳！平均每人可領到1.87萬元。（圖／CTWANT提供）

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勞動部勞工保險局每個月固定發放各項給付，依該局行事曆本月 18 日起至月底，陸續有 15 項給付入帳；而逾 185 萬人的勞保年金給付更在明（30）日入帳，平均每人可領到 1.87 萬元。

由勞保局統計今年 7 月勞保年金給付近 185.7 萬人受惠，核發金額高達 346.8 億元，平均每人可領到1.87萬元，不過實際領取金額視個人投保狀況，有多有少是正常的。

按勞保局行事曆，7 月入帳給付依序為，18 日的國民年金保險生育給付，19 日的老農津貼和農民月退休儲金，25 日的國民年金保險老年基本保證年金、國民年金保險原住民給付和國民年金保險生育給付，30 日的勞保年金給付、職保年金給付和勞退月退休金（首發案），31 的產檢假與陪產假及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金、國民年金保險遺屬年金和國民年金保險喪葬給付。

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另外勞保局日前透露，98、99、102、103、104、108、109 年及 110 年等 8 個年度的消費者物價指數（CPI）成長率已達 5 %，因此正在領取勞保年金給付（含老年年金、失能年金及遺屬年金）者，勞保年金請領金額也會調高。

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