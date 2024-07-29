創意法說看空股價打入跌停　超過1500張等著賣

▲創意電子。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

創意電子(3443)25日舉行法說會，但由於先前法人看好創意有機會在NRE（委託設計服務）帶動下調高財測，但創意財測卻意外保守，預期Q3營收季減個位數百分比，且全年營收將大致持平，導致創意今日股價跳空跌停，大跌130元至1205元，截至中午12點，還有超過1500張排隊等著賣。

創意第二季合併季營收為67.2億元，營業淨利為新台幣10.31億元，本期淨利為新台幣9.07億元，單季每股盈餘為6.78元。

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創意表示，第2季委託設計服務營收來自5奈米及以下、7奈米及16奈米之營收占比合計為92%，其中5奈米及更高階製程之營收貢獻單季為71%，主要應用別為數位貨幣相關案件。本季總營收來自5奈米及以下、7奈米及16奈米之營收貢獻合計為74%，其中本季5奈米及更高階製程之營收貢獻為32%，主要來自委託設計服務營收。

創意指出，第2季主要營收貢獻仍來自消費性電子，主要來自晶圓產品營收。而人工智慧與網通相關營用之占比合計為39%。第2季台灣、中國及美國營收占比合計為76%，為主要營收貢獻地區。美國地區營收占比在本季成⻑至39%，韓國地區營收占比則下滑至8%。

創意第2季毛利率30.6%，持續較前季29.7%提升且較前⼀年度同期29.1%上升，主要受產品組合差異的影響。第2季稅後淨利為新台幣9.07億元，每股盈餘為6.78元，較上⼀季成長37% 且較前⼀年度同期成長8%。