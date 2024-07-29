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錢堯懷女婿緯豆集團「炒湘湘」開幕　目標最快3年股票上市櫃

▲炒湘湘開幕典禮剪綵左起阿緯、微風策略長廖曉喬，王子邱勝翊。（圖／緯豆集團提供）

▲炒湘湘開幕典禮剪綵左起阿緯、微風策略長廖曉喬，王子邱勝翊。（圖／緯豆集團提供）

記者張佩芬／台北報導

棒棒糖男孩出身的阿緯（劉峻緯）與中菲行國際物流創辦人錢堯懷三女兒錢文儀（豆豆）九年多前合作代理港式點心專門店「點點心」，一年後結婚並創立「緯豆集團」，開設台北文青飯館「忠青商行」打響名號，旗下擁有22間店，去年營收破10億元，今日更推出首間自有餐飲品牌「炒湘湘」，再展新「食」力。

阿緯表示，集團從代理香港「點點心」開始就有獲利，自創品牌的「炒湘湘」是成立研發團隊，以傳統加創新，定位高質感，迎合商務與家庭需求開設的餐廳，耗時兩年研發菜色，集團預計明年還將代理大陸知名品牌餐廳，未來以每年展店三到五間為目標，努力以三到五年後股票上市為母標。

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全新品牌「炒湘湘」以現代新潮風格重新詮釋經典湖南菜系，顛覆視味覺的全新饗宴，今日於「微風信義Breeze XinYi」正式火辣登場，品牌四大特色亮點於今日開幕記者會搶先公開之外，並大方祭出品牌超級明星菜「18秒爆炒鮮牛肉」限時買一送一的重磅優惠。

身為「緯豆集團」董事的劉峻緯表示：「炒湘湘是緯豆集團第一個自有品牌，我們投入非常多的心血，歷經近2年的籌備與研發，從餐點口味到裝潢設計，每個細節我們都相當講究，期待能打造出讓大家眼睛為之一亮的新品牌。這次選擇以湘菜與現有的餐飲市場做出區隔，搶攻台灣人愛吃辣的食辣市場，提供消費者更多不一樣的餐飲選擇，也為緯豆集團再添生力軍」。

▲左上圖左起阿緯與王子在記者會上；右上圖炒湘湘招牌菜。（圖／記者張佩芬攝）

▲左上圖左起劉峻緯與王子在記者會上；右上圖炒湘湘招牌菜「18秒爆炒鮮牛肉」；下圖餐廳各項創意菜。（圖／記者張佩芬攝、緯豆集團提供）

今日開幕記者會特別邀請活動嘉賓「王子」邱勝翊與老闆「阿緯」一起進行開鍋儀式，由「王子」為「炒湘湘」進行象徵性的開幕第一炒，並與「阿緯」共同揭曉品牌明星菜「18秒爆炒鮮牛肉」的美味特色；同時也邀請到微風集團策略長廖曉喬剪綵。

「炒湘湘」以摩登新潮風格打造別出心裁的餐飲空間，採用熾熱明亮的「熔岩紅」為品牌主色調，與湘菜火辣印象和中式文化底蘊相扣連，並以桐金色與淺棕色作為搭配輔助色，展現時尚高雅的品牌調性，顛覆湖南湘菜館的傳統印象；並且透過品牌靈魂人物「牛二哥」勤奮炒菜、賣力切肉、採收辣椒的逗趣模樣妝點空間，注入更具玩味的魅力元素，也為餐廳增添熱鬧生氣，無論是節慶聚會還是休閒用餐，皆能享有絕佳的餐飲體驗，讓品味湘菜也可以很有儀式感。

餐廳客席數最多可容納62人，位席多以4人沙發卡座規劃，亦有更具隱密性的6人半包廂式座位，透過簡潔大方的客席設計，營造舒適又富有現代感的用餐空間。

此外，於餐廳入口處設有現切牛肉明檔區，可觀賞廚師手工現切牛肉的俐落刀法，並搭配「牛二哥」手持菜刀擺動切肉的生動裝置，展現吸睛獨到的設計巧思，更傳遞堅持以新鮮肉品打造最出色餐點的品牌理念。

品牌超級明星菜「18秒爆炒鮮牛肉」主打新鮮現點現炒，提供3部位牛肉供消費者依預算和口感喜好隨心選擇，招牌推薦豐腴合度的「嚴選極上鮮牛肉」，選用口感紮實的牛肩胛部位，厚實牛味絕對是肉食控的最愛；擁有完美油花的「日本A5和牛前胸」，肉質柔軟鮮甜、入口即化，是味蕾最奢華的享受；喜歡爽脆彈牙的牛肉風味，必點帶筋帶勁的「日本F1前胸上蓋」，口感層次豐富具有嚼勁，讓人一吃就上癮！每款爆炒鮮牛肉僅使用單一部位料理，加入特製老缸咸菜心及兩種辣椒爆炒出餐，鮮辣帶勁的滋味絕對是白飯殺手。

▲劉峻緯與愛妻錢文儀合作無間。（圖／緯豆集團提供）

▲劉峻緯與愛妻錢文儀合作無間。（圖／緯豆集團提供）

品牌以「湘辣滋味 下飯絕配」為料理哲學，除了講究菜餚要夠味帶勁之外，身為靈魂配角的白米飯當然也不能馬虎！嚴選在台灣長大的日本金質米「牛奶皇后米」，半梗半糯的特殊米種，帶有淡淡牛奶香氣及自然乳白色澤，口感軟糯黏Q，再搭配綿香紅心地瓜，讓米飯的香甜滋味更加提升。

白飯吃的好也要吃得過癮，鍋鍋現煮的「牛奶皇后地瓜米飯」每人48元無限續加，整台飯鍋熱騰騰直接端上桌，超浮誇的嗑飯爽感讓你盡情扒飯，吃不夠直接再續一鍋！

除了品牌超級明星菜「18秒爆炒鮮牛肉」外，亦有多款湖南道地風味的開胃菜、小炒菜、熱燜香鍋、湯品、甜點等餐餚，推薦必點湖南經典開胃涼菜「擂雙椒茄子皮蛋」，將羊角椒、青辣椒表面燒成虎皮微焦，加入皮蛋、削皮茄子和特製醬料搗勻，口感爛而不泥、香氣四溢，讓人胃口大開；湖南招牌菜之一的「辣椒鮑魚小炒肉」，以五花肉與二層肉加上糯米椒翻炒入味，並搭配鮑魚與兔耳菌提升鮮美風味，多種食材完美結合，口感多汁爽脆，噴香開胃超下飯！想試試超豪邁的隱藏版吃法，可將整碗白飯直接倒入鍋中，再使用隨餐附上的小鍋鏟快速拌炒，吸附醬汁的白飯配上鮮辣小炒肉，鹹香濃郁滋味涮嘴無比。

湖南傳統名菜「招牌香煎金錢蛋」，手撥去殼的水煮雞蛋經過煎、炸、爆炒後，表皮呈現金黃焦脆的口感，結合香辣滋味層次豐富，是一道經典不敗的家常美味；不食辣的消費者，推薦色香味俱全的湖南名餚「炒糖紅燒肉燜豆腐」，冰糖以小火慢炒呈金黃糖色，均勻包裹住每一塊肥瘦相間的五花肉，再加入秘製滷汁小火慢滷，直至每一口肉都浸透入味，鮮嫩多汁、肥而不膩，甜香四溢的風味令人難以忘
懷；甜品首推「芝麻蜜糖滋粑」，芝麻滋粑油炸後外皮酥脆，內餡拉絲軟Q，搭配用龍眼蜜調製而成的香甜蜜糖，吃在嘴裡甜在心裡！

歡慶全新品牌「炒湘湘」盛大開幕，即日起至8月1日品牌超級明星菜「18秒爆炒鮮牛肉」限時買一送一，最高直接現賺788元！活動辦法：只要點「18秒爆炒鮮牛肉」任一款部位牛肉，即贈送同品項牛肉兌換券乙張，於下次平日消費單筆滿1,500元即可使用。此外，凡加入會員，可立即兌換「超大杯檸檬茶」乙杯(價值128元)；單筆消費滿2,500元(不含服務費)即贈500元優惠券乙張，於下次平日消費單筆滿2,000元(不含服務費)即可抵用，並已開放線上訂位服務。

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關鍵字： 劉峻緯緯豆集團炒湘湘股票上市櫃

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