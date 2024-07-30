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國巨上半年獲利破百億元　EPS大賺24.04元「寫近6年同期新高」

▲國巨公司公布2024年第二季財務報告及營運成果。圖為國巨董事長陳泰銘。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

被動元件大廠國巨公司30日舉行法人說明會，並公布2024年第二季財務報告及營運成果。國巨第二季稅後淨利54.53億元，年增46.6%，單季每股淨利（EPS）13.02元，為近11季新高；上半年淨利100.62億元，年成長28.1%，每股淨利24.04元，寫下近6年同期新高，受惠於AI相關動能強勁，消費性電子需求也回升。

國巨今年第二季合併營收314.18億元，季增10.2%，年成長17.4%；歸屬於公司業主合併稅後淨利為54.53億元，季增18.3%，年成長46.6%，單季每股稅後淨利13.02元。

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國巨第二季毛利率35.1%，季增1.3個百分點，年增1.9個百分點；營業利益64.82億元，營業利益率20.6%，季增3.2個百分點，年增1.7個百分點；非營業項目淨收入9.23億元，主要來自於已實現及未實現外幣兌換利益2.87億元及利息淨收入6.32億元。此外，第二季度提列未分配盈餘稅3.15億元，對單季EPS影響約減少0.75元。

另外，國巨今年上半年合併營收599.23億元，年成長13.4%；歸屬於公司業主稅後合併淨利100.62億元，年成長28.1%，總計每股稅後淨利24.04元。

觀察獲利指標，國巨上半年毛利率34.5%，年增1.4個百分點，營業利益114.46億元，營業利益率19.1%，年增0.2個百分點。非營業項目淨收入20.39億元，主要來自於已實現及未實現外幣兌換利益5.63億元及利息淨收入11.49億元。

展望後市，國巨指出，雖然大環境如全球通膨及國際局勢等不確定性因素仍在，但客戶端的庫存已趨向健康水位，將密切關注市場供需動態，並持續調升產能利用率以因應市況，樂觀看待AI應用的營運動能及後市展望。

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關鍵字： 國巨第二季財報淨利營收AI

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