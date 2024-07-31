ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

強颱凱米猛襲　經部：346支風機仍佇立台灣海峽

▲▼再生能源,龍鳳漁港,苗栗竹南外海,離岸風機,風力發電,葉片,風電,風機與漁船,空拍。（圖／記者林振民攝）

▲離岸風機。（圖／記者林振民攝）

文／中央社

過去曾有名嘴擔心颱風過境，離岸風機恐難挺過強勁風浪。經濟部今天表示，經過颱風凱米的洗禮，346支離岸風機仍佇立台灣海峽，颱風過境期間、24日時也穩定發出200萬瓩的電力，相當於一座核三廠的發電量。

經濟部晚間在臉書發文表示，過去曾有名嘴擔心，颱風過境，台灣海峽上的風機還剩多少支運轉；颱風凱米再次證明，346支離岸風機都還在，颱風時也穩定發出200萬瓩的電力（7月24日白天），相當於一座核三廠的發電量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

經濟部指出，世界加速發展風電的同時，正遭遇施工船供應不足的挑戰，但至今年7月，台灣已增加65支離岸風機。

標準局官員接受中央社訪問表示，台灣在2017年和日本合作提出風機抗風的新規範，離岸風機必須符合Class T的風力機等級，意即每10分鐘平均風速達每秒57公尺，相當於17級風的強烈颱風，這個標準比歐洲頂規的Class 1A還高。

不過，官員補充，一定風速以上仍須鎖風機，避免葉片高速運轉，至於停機風速（cut-off speed）多少，端看每個風場使用風機的設計，ㄧ般來說每秒25至35公尺。

至於風機耐震部分，台灣離岸風電產業協會（TOWIA）指出，風機除了抗颱，也須以475年回歸期所計算得出的平均震度6級，做為風機耐震要求，以確保風機的品質。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

關鍵字： 風機風電台灣颱風離岸風力

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台積電證實德國廠8／20動土　年底前動工

台積電證實德國廠8／20動土　年底前動工

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日證實，計畫於8月20日在德國德勒斯登舉行ESMC的動土典禮，其興建工程預計於2024年年底前動工。

2024-07-30 17:43
新光金現增倒數逆勢翻紅　三商壽「賣老股換新股」收黑

新光金現增倒數逆勢翻紅　三商壽「賣老股換新股」收黑

新光金（2888）現金增資原股東繳款與抽籤都在明（31）日截止，今（30）日股價隨著現增倒數計時，午盤過後股價翻紅，終場以上漲0.1元或0.94%、10.75元作收，另三商壽（2867）今日現增除權交易，受到賣老股換新股帶來賣壓，股價收跌。

2024-07-30 15:39
外資大賣台股236億　反手買進群創居個股之冠

外資大賣台股236億　反手買進群創居個股之冠

台股今（30）日開低走高，終場指數收漲59點，22000點失而復得，但外資仍賣超台股236.08億元，但反手大買面板股群創（3481）逾萬張，居買超個股首位。

2024-07-30 17:47
群創南科舊廠上月「傳要賣」 　公司今公告「授權董事長處分」

群創南科舊廠上月「傳要賣」 　公司今公告「授權董事長處分」

面板大廠群創（3481）今日公告，為挹注公司營運及未來發展動能，充實營運資金，擬處分南科D廠區TAC廠相關不動產，董事會決議授權董事長處分不動產相關事宜。

2024-07-30 16:12
街口持股瑞興銀8.7%「成第3大股東」　胡亦嘉曝原因：合作更緊密

街口持股瑞興銀8.7%「成第3大股東」　胡亦嘉曝原因：合作更緊密

街口支付創辦人胡亦嘉近3年來買進瑞興銀行（5863），持股來到8.7%、2,730萬股，躍升第3大股東寶座，受外界矚目。他說，這是長期投資，沒有太多想法，只是希望未來雙方合作可以更緊密，現在沒有具體策略。

2024-07-30 15:16
世界先進Q2 EPS 1.09元　估明年產能利用率約7至8成

世界先進Q2 EPS 1.09元　估明年產能利用率約7至8成

晶圓代工大廠世界先進（5347）今（30）日舉行法說會，並公佈第二季營運報告，第二季合併營收約為110.65億元，稅後純益約為17.98億元，每股稅後盈餘約為1.09元。

2024-07-30 16:30
群創Q2 EPS 0.12元轉虧為盈！　估第三季出貨微幅下降

群創Q2 EPS 0.12元轉虧為盈！　估第三季出貨微幅下降

面板大廠群創（3481）今日公布第二季營運成果，合併營收為新台幣569億元，營業淨利為4億元，稅後淨利為12億元，基本每股盈餘為0.12元，與上一季相較轉虧為盈。

2024-07-30 16:10
軸承廠除息秀！新日興、兆利首日完成填息　摺疊手機題材發酵

軸承廠除息秀！新日興、兆利首日完成填息　摺疊手機題材發酵

軸承廠新日興（3376）、兆利（3548）30日同步除息，受惠於摺疊手機題材發酵，加上台股尾盤拉抬翻紅，除息首日雙雙順利完成填息。

2024-07-30 15:54
「咖啡店南霸天」多那之8／1登錄興櫃　參考價68元

「咖啡店南霸天」多那之8／1登錄興櫃　參考價68元

南部連鎖咖啡品牌多那之（7756）今年5月獲准股票公開發行，預計將在8／1登錄興櫃，每股價格為68元；多那之首間店坐落於高雄，之後陸續拓點至台南、屏東、嘉義、雲林、桃園等地區，去年全台總店數突破70家店。

2024-07-30 15:32
英特爾找前美光大將領導晶圓代工　陸行之：不如找台積電退休高層

英特爾找前美光大將領導晶圓代工　陸行之：不如找台積電退休高層

美國半導體大廠英特爾（Intel）日前宣布延攬前美光技術開發資深副總裁Naga Chandrasekaran擔任英特爾全球營運長，並主導晶圓代工服務（Intel Foundry Services，IFS）事業群，對此知名半導體分析師陸行之表示，不懂英特爾在想什麼，把台積電退休的高管挖走去當CEO，可能都比較有機會存活。

2024-07-30 15:06

讀者迴響

熱門新聞

即／晶片股跌！輝達重挫5.78%　股價挑戰百元大關

台灣「少年股神」巨人傑首度曝光！　1萬本金沖到5000億

185萬人領錢囉！符合資格「平均領1.87萬元」　明天入帳

342萬人領錢！首批退稅558億創新高　2管道今入帳

即／美股三大指數開盤皆漲　道瓊拉146點

外資單日賣超236億元！　買賣超冠軍都是ETF

新台幣貶「33元不遠了？」網瘋猜內幕：坐年底等35元

標準局檢測旅行箱「萬國通路等4件」不合格　最重罰200萬元

新光金現增倒數逆勢翻紅　三商壽「賣老股換新股」收黑

一銀寶寶3年大增517人　公司：生育津貼拉高奏效

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

蹦闆認「身上名牌裝是假貨」　道歉解釋是「老婆買的禮物」

荷蘭泳將卡明哈奧運爆紅　肉色泳褲「有穿就像沒穿」

阿伯電影前5分鐘買飲料！　不滿要等30分鐘罵哭店員

王齊麟奧運賽前突求婚！　同框女友閃瞎：妳願意嗎

北斗惡火3亡！雙拼透天隔32間房　建設處將開罰：屋主未提出申請

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366