日央放鷹！金融圈：日圓築底　日股享受通縮告終利多

▲ 日本央行總裁植田和男。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

日本央行（BOJ）宣布升息，並縮減每季購債規模約4000億日圓，消息公布後，日圓升值，專家表示，換匯、投資日股策略在這波日圓波動下，進場原理大相逕庭，日圓匯率測試底部反彈宜採分批攤平原則、日股則是在上升軌道中，投資人須留意是否已上車卡位。

在日圓匯率表現上，國泰世華銀行觀察，日本央行這次升息展現貨幣政策正常化的決心。今年第四季或明年仍有進一步調整利率的可能性存在。

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國泰世華銀指出，2021年日圓匯價曾來到約102的水準，不過當時的背景為疫情不確定因素干擾，疫後解封加上美元走升，今年以來日圓貶勢相當明顯。國泰世華銀指出，短線雖然在日本央行鷹派政策下，日圓匯價彈升至150字頭，但仍預料整數關卡不易攻破。

面對日圓震盪，國泰世華銀表示，換匯想省錢的不二法門就是「隨時觀察外幣匯率走勢，逢低分批買進」，說起來簡單，但對於忙碌的上班族卻不容易做到，其實民眾可善加利用銀行提供的線上服務來達成，國泰世華CUBE App就有提供外幣歷史匯率走勢圖、平均換匯成本，以及匯率到價通知等個人化服務，存戶可參考各外幣的歷史匯率走勢、自己的平均買入成本，來設定個人理想的匯率價格做為通知條件，即可隨時掌握外幣匯率。

而在日股與日本企業發展上，中國信託投信表示，雖然升息行動令市場意外，然而縮減購債規模較預期低，且貨幣政策決議前，日圓已率先升值，因此今日日圓反而有「利多出盡」跡象，並未向上攻堅。

展望日圓後市，中國信託投信認為，日企普遍有能力承受當前匯率升值影響，而預計在日本央行密切關注國內經濟復甦動能的情況下，緊縮行動或偏謹慎，利差收窄、日圓升值的速度可能趨於和緩。

中國信託投信表示，未來若日本央行繼續升息，將建立在經濟基本面具韌性且加薪幅度優異的前提下。即便短期將造成市場動盪，但中長期代表日本有望脫離通縮，而企業業績也可因為調漲價格受惠。

中國信託投信認為，過去一年日股漲幅甚鉅，市場在相對高位對於負面訊息通常更加敏感。然而多數負面訊息的衝擊預計已大範圍消化，實際對日股基本面的衝擊應屬有限，今天日股亦開低走高。中長期而言，或許提供可投資人更合適的進場機會。若擔心單一個股波動大，透過具有前景日本ETF如半導體、商社或高股息等，為投資人錢進日本的優質選擇。