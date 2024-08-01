統一超H1獲利63億元、每股賺6.06元　寫歷史新高

▲7-ELEVEN第7000店「首府門市」。（圖／統一超提供）



記者廖婕妤／台北報導

統一超（2912）公布今年上半年財報，合併營收為1639.12億元，年增7.09％；合併稅後淨利為73.88億元，年增16.19％；歸屬於母公司稅後淨利約63億元，年增17.23％，EPS為6.06元，皆創下歷史新高。展望Q3，台灣7-ELEVEN 7,000店的「首府門市」應運而生，將持續開發明星商品與創新便利服務，串聯OPENPOINT生態圈提供豐富銷售渠道，營運呈現穩定、健康的成長態勢。

統一超表示，台灣7-ELEVEN持續發揮通路影響力，藉由創新、精業、整合3策略，積極透過門店質量並進、差異結構優化、數位平台整合、線上商機佈局4大具體作法滿足社會需求，鮮食、CITY系列、飲料、零食等類別持續開發話題商品、銷售穩健向上成長，同時積極結合集團活動，開創創新店型，更深耕國道服務區經營商場，持續新增服務商場已達58座。

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統一超指出，轉投資事業菲律賓7-ELEVEN、統一生活（康是美）、統一速達（黑貓宅急便）、悠旅生活（台灣星巴克）等均表現亮眼，有效挹注營收。

統一超指出，台灣7-ELEVEN服務據點綿密，上半年展店淨增加159家、累計全台店數突破7000家，單店營收穩健成長，因應不同商圈需求導入特色服務、架構最適門店，並成功將部分智能科技複製於全台近2000家門市，提供自助結帳或智FUN機服務，特定門市導入充電樁、高效智慧回收機、太陽能光電等永續服務實踐綠色行動。

進入Q3便利商店傳統旺季，台灣7-ELEVEN持續展現營運韌性和應變力，以「生活品牌」為核心，持續創新商品、精進服務、整合資源，發揮全台7000家門市綿密的服務網絡，串聯線上線下豐富銷售渠道，整體集團營運穩健發展，架構安心、便利、多元的生活服務平台，滿足社會需求、再創新高里程碑。