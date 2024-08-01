5年賺6000萬！　35歲達人靠1檔股票

▲王宏智看好趨勢股+政策股，抱牢華城5年獲利滾12倍，賺進6,000多萬元。



圖文／鏡週刊

王宏智專攻漲倍股，嗅到主流趨勢，再從中篩出積極轉骨的好股，抱牢等翻倍，「股票不是買『已經漲很多』，而是要挑『會漲的』，才能養出大肥肉。」去年先進光首度搶進蘋果iPad鏡頭，營收獲利也擺脫低基期，躋身高階光學鏡頭行列，王宏智卡位至今翻倍賺；而看好華城搭上電動車趨勢、台電強韌電網政策，他抱緊5年獲利滾12倍，賺進6,000萬，成為重電大富翁。

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「搭上趨勢，就是掌握『對的資訊（產業）』，但若股價尚未起漲，是市場『錯估的股價』，只要抱牢都能賺一波。」王宏智認為，對的產業加上政策支持，營收獲利也緩步成長，就有更強的爆發力。

1、越跌越買，抱牢華城

7年前特斯拉宣布進軍台灣，由華城拿下充電樁訂單，再獲賓士、保時捷的青睞，都交由華城建置。「我發現華城這家老牌重電廠，因為電動車的趨勢動起來了！」王宏智說，華城還能夠跨海救援，2019年日本山形大地震導致停電、2020年美國加州大火引發斷電，都由其解決。

再加上台電5千億強韌電網計畫，華城手握訂單破百億，更成為政策概念股。「獨門絕活別人學不來，只有華城能出國比賽。」王宏智在2019年以30元買進，受到疫情衝擊，股價大跌至19.6元，王宏智越跌越買，「我1個禮拜撿1張，撿了3個月，當時大家都在經歷慘淡的2020年，但華城的營收獲利卻能逐季增加、甚至來到歷史次高，讓我更有信心長抱。」

王宏智一路囤股百張，均價55元，今年踏上重電狂飆的浪頭，3月份華城股價漲至700元下車，賺進6,000多萬元，成為重電大富翁。

2、蘋概股下半年點火，卡位先進光

去年先進光打入蘋果iPad鏡頭，首度躋身蘋概股行列，「先進光包辦車用鏡頭、AI PC鏡頭升級、獨吞iPad光學鏡頭等訂單優勢，全球每年超過8,500萬台以上的汽車出貨量，而光學鏡頭是電動車的眼睛，未來使用量超過傳統燃油車光學鏡頭的7～15倍，先進光漲勢可期。」王宏智分析，努力轉骨的先進光，已擺脫低獲利低成長，有能力搶食蘋果大單。他透露自己在去年3月時股價87元上車，至今已漲破200元。

此外，先進光的營收自去年開始連月正增長，今年1～6月累計營收達19.8億元達歷史次高，「股東會上董事長曾說，新款iPad難度較高，要用2片OLED面板疊合，達到更佳的控光精準度，至8月才會開始量產。所以投資人最晚9/10可看到8月營收，這是先進光的第一戰，市場高度期待。」王宏智認為，蘋概股的重頭戲集中在下半年，股價可望添柴火。

王宏智投資小檔案 出生：1989年生

學歷：朝陽科大財金所、僑光科大財金系

經歷：銀行理專、工程公司投資部主管、社區大學講師

家庭：已婚，育有1女

投資心法： 搭上趨勢順風車，瞄準潛力股等待爆發。 可轉債藏飆股，觀察「競拍可轉債」，好企業能為股價加分。 緊盯台灣出口指標，景氣一旦反轉先撤出股市，停泊債市避險。



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