00939秒填息「29萬股民樂翻」！　8／26坐等領錢

▲台股開盤大漲逾400點。（圖／記者湯興漢攝）
記者楊絡懸／台北報導
台股8月1日開盤大漲逾400點，擁有逾29萬股民的統一台灣高息動能（00939）迎接首次除息，每單位配發金額為0.063元，以前一日收盤價14.39元計算，除息參考價為14.327元，隨著台股大漲，00939直接上演秒填息。
00939進行掛牌以來首次除息，前一天收盤價為14.39元，換算除息參考價為14.327元，早盤以14.4元開出後，最高觸及14.5元，除息首日上演秒填息。投資人如果在前一天進場持股，均可參與此次配息，單月配息殖利率為0.43%，預計8月26日領息。
值得注意的是，00939成分股最大權重股聯電（2303）也跳空開高，大漲逾6%，挹注ETF早盤漲幅一度來到1.2%，並上演秒填息。
另外，台股ETF陸續公布配息，觀察股價行情，國泰台灣5G+（00881）、群益科技高息成長（00946）漲逾1.7%最為亮眼；國泰永續高股息（00878）、群益台ESG低碳50（00923）漲逾1.5%。其餘如元大臺灣ESG永續（00850）、元大台灣價值高息（00940）、野村趨勢動能高息（00944）皆漲逾1.2%。
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