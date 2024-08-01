勞動基金6月獲利1919.4億元 上半年大賺近8000億元

勞動基金運用局今（1）日公布勞動基金最新績效，截至6月底止，勞動基金規模為6兆7496億元，收益數為7993.2億元，收益率為13.03％；6月金融市場表現穩健，單月收益數為1919.4億元。

新制勞退前10大持股「台積電續霸榜」 新增奇鋐、剔除聯電

勞動基金今年上半年大賺7993.2億元，已贏過2023全年，其中新制勞退基金上半年收益數為5398.7億元，收益率為12.96％，勞金局也公布前10大持股，第一名仍由台積電（2330）霸佔，且占比調高至29.07％，與半年前、去年同期相比皆增加，顯見勞金局仍持續看好台積電。

快訊／5-6月發票誕生15名千萬幸運兒 19人中200萬大獎

財政部今（8月1日）將公告5-6月統一發票大獎中獎清冊，共有64人中百萬元以上大獎，其中千萬特別獎中獎號碼為「86396830」開出15張中獎發票、200萬元特獎獎金「53267964」共19人中獎，百萬元雲端發票固定開出30張。

日股大屠殺！美要降息害重摔千點 日圓暴衝見148字頭

受到日本央行升息、美國聯準會放鴿喊「9月降息」影響，日圓今（8月1日）亞洲盤暴升上衝，見到148字頭，迎來3個月高點，日股則迎來屠殺盤狂摔千點，

新制勞退H1狂賺5398.7億元 每位勞工分紅4.2萬

勞動基金運用局今（1）公布最新績效，今年H1勞動基金大賺7993.2億元，寫下同期新高，其中，新制勞退基金H1獲利5398.7億元，收益率12.96％，以目前有效帳戶1272萬戶計，平均每人可分得逾4.2萬元。

00939秒填息「29萬股民樂翻」！ 8／26坐等領錢

台股8月1日開盤大漲逾400點，擁有逾29萬股民的統一台灣高息動能（00939）迎接首次除息，每單位配發金額為0.063元，以前一日收盤價14.39元計算，除息參考價為14.327元，隨著台股大漲，00939直接上演秒填息。

泓德能源配發0.25元股票股利 早盤股價轉跌貼權

智慧能源大廠泓德能源（6873）今日進行除權交易，其中每股配發股票股利0.25元，除權參考價為258.08元，以31日收盤價364.5元計算，權值合計為6.42元，不過今日泓德能源早盤雖一度上漲，但隨後轉綠，股價最低來到249.5元，還處於貼息狀態。

輝達反彈大漲13%！「黃仁勳概念股」漲勢猛烈 妖股關不住飆漲停

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）7月31日收盤大漲12.81%，激勵台股「黃仁勳概念股」勁揚，其中，益登（3048）、所羅門（2359）直攻漲停板，光寶科（2301）、京元電子（2449）、緯穎（6669）、華碩（2357）等都上漲逾6%，就連被「關禁閉」列為處置股的妖股慧友（5484）也一度在試撮中衝上漲停價。

NVIDIA單日上漲12.8% 黃仁勳身價一夜暴增近4000億元

NVIDIA近期股價震盪劇烈，日前暴跌後，股價週三大漲12.8%，市值一夜暴增3290億美元（約新台幣10兆元），寫單日最大成長紀錄，執行長黃仁勳的身價，也因此一頁上升120億美元（約新台幣3955億元），同樣創下個人單日財富增長紀錄。

金融災難將至？ 川普勝選或引發全球大債市崩盤

如果川普能夠順利連任，其保守的財政政策和持續的貿易保護主義，無疑會推升通膨預期，導致長期端利率快速攀升。與此同時，相比之下短期利率的上升可能會受到一定遏制，這種殖利率曲線「變陡」的走勢，通常被視為預示未來經濟可能陷入「停滯性通貨膨脹」的危險信號。