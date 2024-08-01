黃仁勳將出席今年「鴻海科技日」？　鴻海：請大家拭目以待

▲鴻海即將在10月8日舉行「鴻海科技日」。圖為輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳（左）和鴻海董事長劉揚偉同台畫面。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

鴻海（2317）1日首度開放位於內湖的全新展示間（showroom）。談到10月即將舉辦「鴻海科技日」，輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳是否將出席參加？對此，鴻海發言人巫俊毅表示，「請大家拭目以待。」

談到鴻海科技日，巫俊毅表示，今年是鴻海成立50周年，科技日將於10月8日舉辦，10月9日開放給一般民眾參觀，地點在南港展覽館一館，內容以AI為主軸，展場規模預計增加1倍以上，展出包括新款電動車，以及智慧製造、智慧電動車、智慧城市等AI應用場景，軟硬體內容皆會呈現。

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巫俊毅說，鴻海將展現累積多年的AI實力，尤其鴻海AI的slogan（口號）是Accelerating Imagination（加速想像力），此外，科技日也會發布一些新產品；對於未來產品市況，也將於下周法說會對外說明。

另外鴻海也耗費逾數千萬元，在內湖建置全新展示間showroom，展示旗下各事業群、鴻海研究院，以及關係企業如鴻華先進、鴻騰精密、工業富聯等最新成果，產品相關零組件、智慧型手機、衛星及AI伺服器等項目也都將透過數位化技術介紹。