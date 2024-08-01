日本旅遊最狂回饋！將來銀行攜全支付　刷PayPay享最高25%優惠

▲純網銀將來銀行攜手全支付，推日本消費回饋最高25%。（圖／將來銀行提供）

記者楊絡懸／台北報導

夏天旅遊出現最狂回饋！純網銀將來銀行1日宣布與全支付合作，即日起於PayPay適用店掃碼支付，不分新舊戶最高25%回饋；如果透過專屬邀請碼開戶並完成裝置綁定，不限金額消費1筆可再獲500全點。

據政府統計，每年8、9月赴日的國人在疫情前就已逾70萬人次，2023年同期受解封激勵更來到78.4萬人；光是今年6月，台灣人赴日旅遊就多達57.45萬人次，改寫單月歷史新高，是最愛旅遊日本的國家第三。

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為響應旅日熱情，將來銀行與全支付合作，推出堪稱市場最優惠的方案，9月底前「以將來銀行帳戶綁定全支付」於日本PayPay適用店消費，不僅享全支付筆筆最高10%回饋，再享受到連結將來銀行帳戶回饋的15%全點（單筆回饋上限80全點、每人每月回饋上限160全點），回饋率最高可達25%。

相較於目前市場上信用卡、行動支付或銀行App內的支付功能，將來銀行與全支付的旅日支付最高可達25%，且不分新舊戶、不用特別登錄活動網頁即可直接享有。

將來銀行表示，近期雖然日圓兌台幣匯率出現反彈，從低點算起反彈約9%，但如果能聰明消費，透過高回饋的支付方式，赴日旅遊還是有機會比日幣匯率反彈前更省。

此外，尚未開立將來銀行帳戶的民眾，也有高達500全點的新戶禮，於9月底前開戶時輸入專屬邀請碼「PXPLUS2024」並完成裝置綁定，連結全支付並在10月15日前完成1筆不限金額消費，可得500全點，等於是高回饋、高新戶禮雙領，但要注意此新戶名額僅限900名。

將來銀行表示，在日本旅遊時，如果遇到不是PayPay適用店，也可透過將來銀行9月底前符合資格新戶，至包含日本等特定國家刷「將將卡」，回饋N點最高可達6%，另外還能再搭配網路投保將來銀行海外旅平險贈海外漫遊的專案活動。

若是近期沒有打算要赴日旅行，9月底前完成將來銀行開戶並完成裝置綁定，符合活動資格者可享「活存10%」及「定存10％」兩大專案，兩者合計額度高達10萬元，相較於市場上一般活存約0.705%、同天期定存約1.225%，相當於14倍及8倍優惠。

將來銀行是台灣3家「純網銀」之一，由中華電信、兆豐銀行、新光集團、全聯實業、凱基銀行、關貿網路等台灣6大殷實企業合資籌建。