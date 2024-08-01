全球伺服器Q2出貨季增7.3%！研調：估全年達1472萬台　年成長2%

▲2024全年整體伺服器預估將出貨1,472萬台，年成長2%。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

研調機構DIGITIMES分析師蕭聖倫預估，今年第三季全球伺服器出貨季增1.6%，第四季伺服器則受基期較高影響，且景氣不確定性增加，將較第三季小幅衰退，2024全年整體伺服器出貨1,472萬台，年成長2%。

DIGITIMES研究中心發布最新一季伺服器產銷報告中預估，今年第二季全球伺服器出貨較第一季成長7.3%，優於先前預測，主因更多美系大型雲端業者啟動通用型伺服器更新，以及加上雲端業者及品牌商的高階AI伺服器採購及出貨持續增長。

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報告指出，今年第三季全球伺服器出貨預期季增1.6%，主要貢獻仍將來自大型雲端業者，北美四大雲端業者出貨皆將成長，而第二季需求出現復甦的中系雲端業者在第三季也可持續向上，但品牌商表現恐較前季衰退。

蕭聖倫指出，整體伺服器來看，今年第二季出現較為顯著復甦，美系大型雲端業者包括Meta、微軟（Microsoft）皆啟動通用伺服器換機，加上Meta、亞馬遜（Amazon）等業者的AI伺服器採購仍處擴張階段，帶動美系大型雲端業者採購量成長10.4%。

他表示，中系雲端業者在COVID-19疫情期間受封控打擊沉寂數年後，觸底回升，今年第二季出貨季增11%；品牌商出貨表現與先前預期相同，出貨季增4.8%，主要是因為企業客戶通用型伺服器更新速度加快，以及AI伺服器供應狀況較先前轉佳。

展望今年第三季，蕭聖倫認為，因Google將再啟動一波通用型伺服器更新，加上亞馬遜自家Graviton處理器及AI ASIC採購較前季轉佳，可望推動美系大型雲端業者採購量季增6.1%，但品牌商因出貨基期已較高，加上企業客戶對未來景氣仍有疑慮，預期整體品牌商出貨恐現衰退。

此外，今年第三季因大型雲端業者表現預期較佳，對台廠中，鎖定大型雲端客戶的緯穎（6669）及廣達（2382）出貨將較為有利。