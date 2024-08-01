快訊／83萬人嗨翻！00929月配0.18元 年化分配率11%

擁有83萬股民的首檔「月月配ETF」復華台灣科技優息（00929）1日公告月配息0.18元，以1日收盤價19.67元估計，年化分配率11%。

藏壽司股東限定！最高可領5000元優待券 9／5起申請

亞洲藏壽司（2754）將於8／14除息，每股配發現金股利1.5元，除了發放股利外，再加碼回饋「股東優待券」，只要在8／14前仍持股3張以上的股東，就符合申請資格，並於9／5起開放申請，最高可領到5000元優待券。

黃仁勳將出席今年「鴻海科技日」？ 鴻海：請大家拭目以待

鴻海（2317）1日首度開放位於內湖的全新展示間（showroom）。談到10月即將舉辦「鴻海科技日」，輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳是否將參加？對此，鴻海發言人巫俊毅表示，「請大家拭目以待。」

首例！台灣50反1擬推「反分割」 股價推升上看20元

元大投信今（1日）公告，00632R預計於10月17日召開受益人會議，決議是否進行反分割作業，創下國內ETF首例，依00632R此次規劃應大於或等於初次發行價格（即20元），依此時每股淨值反分割倍數預估為6倍，以今（1)日收盤價3.43元推估，反分割後，股價推升上看20元，而進行反分割之後，原股東持有股數雖減少，但隨著股價提高，總價值不變。

日圓現鈔「0.2239」 10萬台幣少換4萬日圓

受到日本央行升息至0.25%與美國聯準會喊「9月降息」影響，台銀日圓現鈔8月1日第1盤賣出價掛「0.2239」，以10萬台幣換匯，今日比7月11日最甜價少換逾4萬日圓，相當於少吃40碗要價1千日圓的拉麵。

製造業外銷訂單不穩 無薪假大增576人

勞動部今（1）日公布最新一期無薪假，實施人數共4437人，家數為248家，與上期相比增加576人、20家，勞動部表示，本期主要是製造業有3家廠商因為訂單不穩實施無薪假，但整體來說，從去年8月底後人數都逐月減少，因此還是樂觀看待。

新制勞退前10大持股「台積電續霸榜」 新增奇鋐、剔除聯電

勞動基金今年上半年大賺7993.2億元，已贏過2023全年，其中新制勞退基金上半年收益數為5398.7億元，收益率為12.96％，勞金局也公布前10大持股，第一名仍由台積電（2330）霸佔，且占比調高至29.07％，與半年前、去年同期相比皆增加，顯見勞金局仍持續看好台積電。

00939秒填息「29萬股民樂翻」！ 8／26坐等領錢

台股8月1日開盤大漲逾400點，擁有逾29萬股民的統一台灣高息動能（00939）迎接首次除息，每單位配發金額為0.063元，以前一日收盤價14.39元計算，除息參考價為14.327元，隨著台股大漲，00939直接上演秒填息。

新制勞退H1狂賺5398.7億元 每位勞工分紅4.2萬

勞動基金運用局今（1）公布最新績效，今年H1勞動基金大賺7993.2億元，寫下同期新高，其中，新制勞退基金H1獲利5398.7億元，收益率12.96％，以目前有效帳戶1272萬戶計，平均每人可分得逾4.2萬元。

泓德能源配發0.25元股票股利 早盤股價轉跌貼權

智慧能源大廠泓德能源（6873）今日進行除權交易，其中每股配發股票股利0.25元，除權參考價為258.08元，以31日收盤價364.5元計算，權值合計為6.42元，不過今日泓德能源早盤雖一度上漲，但隨後轉綠，股價最低來到249.5元，還處於貼息狀態。