英特爾財報低於預期「裁員15%、停發股利」　股價重挫20%

▲英特爾。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒CNBC報導，英特爾表示，作為100億美元成本削減計劃的一部分，將解僱超過15%的員工，並報告了業績低於分析師預期的結果，這也導致英特爾股價在周四盤後交易中下跌了20%。英特爾還表示，將不會在2024財年第四季支付股利，並將全年資本支出降低20%以上。

與分析師的預期相比，英特爾每股盈餘為調整後2美分，原先預期10美分，營收為128.3億美元，比預期129.4億美元低，一份聲明稱，第二財季英特爾營收年減 1%。英特爾去年同期淨利潤為14.8億美元，即每股35美分，淨虧損為16.1億美元，即每股38美分。

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英特爾執行長 Pat Gelsinger在與分析師舉行的電話會議上表示，決定更快生產能夠處理人工智慧工作負載的Core Ultra PC晶片是導致虧損的原因之一。

基辛格表示，英特爾先前說過，公司投資良好並推動人工智慧PC類別的發展，將在短期內對利潤率構成壓力，但相信這種權衡是值得的。AI PC 的市佔率將從目前的不到10%成長到2026年的50%以上。

此外，英特爾財務主管Dave Zinsser表示，英特爾決定更快地將Intel 3和4製程晶圓從俄勒岡州的一家工廠轉移到愛爾蘭的一家工廠，這將導致短期內成本上升，但隨後毛利率會更高。此外，Zinsser也表示，本季的定價比計劃更具競爭力。

生產PC晶片的英特爾客戶端運算集團貢獻了74.1億美元的收入，成長9%，與 StreetAccount 調查的分析師一致預期的74.2億美元相當。英特爾表示，與人工智慧相關的PC晶片相關的業績超出了內部預期，預計2024年出貨量將超過4000 萬顆。

資料中心和人工智慧部門的收入為30.5億美元，下降了3%，低於StreetAccount 一致預測的31.4億美元。

展望第三財季，英特爾預計營收為125億至135億美元，調整後每股淨虧損為3美分。 LSEG分析師預計調整後每股淨利為31美分，營收為143.5億美元。 Zinsser 表示，隨著對傳統伺服器的需求適度改善，本財年下半年資料中心收入應會較上季成長。但他也表示，消費和商業支出已經減弱，尤其是在中國，對人工智慧雲端伺服器的持續重視導致英特爾減少了2024年的總目標市場。

第二財季，英特爾宣布Apollo將投資110億美元，在愛爾蘭建立晶片製造工廠的合資企業。該公司還推出了Xeon 6伺服器處理器，以及用於AI任務的Gaudi 3 加速器。

此外，英特爾5月揭露，美國商務部正在吊銷向中國客戶出口消費品的許可證。英特爾表示，第二財季營收仍將維持在先前宣布的125億美元至135億美元區間內，但低於該區間的中間值。

基辛格表示，此次裁員將主要在今年進行，將影響約15000名員工。這是自2020年3月開始營運的產業追蹤網站 Layoffs.fyi 上列出的單次裁員中規模最大的一次。英特爾表示，經過調整後，預計今年將削減約 200 億美元，2025 年將削減 175 億美元，2026 年將削減更多。

排除盤後跌幅，英特爾股價今年迄今下跌42%，而同期標準普爾500指數上漲近 14%。